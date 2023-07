Coloana sonoră a filmului ''Barbie'', record în topul muzical britanic

Un fapt remarcabil este că trei piese de pe coloana sonoră a filmului, interpretate de Billie Eilish, Dua Lipa şi Nicki Minaj, s-au clasat în primele cinci poziţii ale topului britanic la o săptămână după lansare, conform anunţului făcut de BBC, scrie Agerpres.

Prima dată când trei cântece de pe aceeaşi coloană sonoră ocupă locuri în Top 5

Directorii de la Official Singles Chart au subliniat că este prima dată când trei cântece de pe aceeaşi coloană sonoră ocupă locuri în Top 5. Astfel, cântecul "What Was I Made For", interpretat de Billie Eilish, se află pe locul al treilea, "Dance The Night Away", cântat de Dua Lipa, ocupă poziţia a patra, iar single-ul "Barbie World", înregistrat de Nicki Minaj şi Ice Spice, a ocupat locul al cincilea.

Şi alte cântece de pe coloana sonoră a filmului "Barbie" au intrat în noua ediţie a topului din Regatul Unit, numărul total fiind de şase piese în Top 40. Astfel, "Speed Drive", interpretat de Charlie XCX, se află pe poziţia a 19-a, Ryan Gosling ocupă locul al 25-lea cu single-ul "I'm Just Ken", iar piesa "Pink", înregistrată de Lizzo, s-a clasat pe locul al 39-lea. Unii dintre cei mai importanţi artişti din muzica pop au contribuit la această coloană sonoră, care a fost produsă de Mark Ronson.

Cântecele de pe noul album, care conţine 17 piese, au avut un rol esenţial în impresionanta campanie de marketing desfăşurată înainte de premiera oficială a filmului "Barbie". Primele două poziţii din topul britanic sunt încă ocupate de piesele "Sprinter", de Dave & Central Cee, şi "Vampire", de Olivia Rodrigo.

Succes răsunător

Două dintre cele mai aşteptate filme ale verii şi-au respectat promisiunile în box-office-ul nord-american: lungmetrajul "Barbie", precedat de o intensă campanie de marketing, a realizat cea mai bună lansare a unei pelicule în 2023, după ce a obţinut încasări de 155 de milioane de dolari pe durata weekendului trecut, devansând "Oppenheimer", filmul biografic dedicat 'părintelui bombei atomice', care a vândut bilete în valoare de 80,5 milioane de dolari, informează AFP.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News