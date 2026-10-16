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Cine este Barbera Thornhill, noul trimis special al SUA care a atras atenția prin aparițiile sale

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Barbera Thornhill
Sursa foto: Captură video

Barbera Thornhill, noul trimis special al SUA pentru combaterea traficului de persoane, a devenit ținta ironiilor și atacurilor din mediul online. 

Barbera Thornhill, în vârstă de 78 de ani, a devenit ținta ironiilor pe internet, unde utilizatorii au speculat că ar fi apelat la operații estetice.

Expertul în estetică Amish Patel a spus că schimbările observate în fotografiile din diferite perioade indică intervenții precum blefaroplastia, liftingul sprâncenelor și proceduri de întindere a pielii.

Aspectul neted al feței se poate explica prin folosirea botoxului ori a peelingurilor chimice. Trebuie menționat faptul că Barbera Thornhill nu a confirmat public că ar fi apelat la astfel de proceduri. 

Recent, aceasta a fost primită la Ambasada Statelor Unite din Berna, iar comentariile răutăcioase nu au întârziat să apară.

„Ambasadoarea Gingrich a fost încântată să o primească la Ambasada SUA din Berna pe ambasadoarea Barbera Thornhill, trimisul special al Statelor Unite pentru monitorizarea și combaterea traficului de persoane”, a transmis Ambasada SUA din Berna pe pagina de Facebook. 

Cine este Barbera Thornhill

Barbera Thornhill a tratat cu seriozitate rolul său încă din luna iunie, când a aflat că fusese nominalizată pentru această funcție, în ciuda speculațiilor și criticilor din mediul online.

„Provin dintr-o familie iubitoare din Carolina de Nord, cunoscută de multă vreme pentru implicarea sa în domeniul sănătății și în activități caritabile”, a declarat Barbera Thornhill la acea vreme.

Ea a povestit că tatăl său a fost medic ORL și inventator al unui dispozitiv medical.

„Mama mea, medic pediatru, a fost una dintre primele femei care au urmat cursurile Facultății de Medicină a Universității Duke, iar tatăl meu, medic ORL, a inventat procedura cunoscută sub numele de 'stapedectomie', o operație care a dus la dezvoltarea implantului cohlear, un dispozitiv ce a ajutat milioane de oameni să audă din nou”, a mai scris ea.

„Însă, mai presus de priceperea sa de chirurg, devotamentul tatălui meu de a trata persoanele defavorizate și de a le oferi binecuvântări pe care noi, de multe ori, le considerăm de la sine înțelese, este ceea ce mă inspiră și astăzi și mă motivează în fiecare zi”, a mai scris ea în declarație.

Și fotografiile lui Susan Dell, soția directorului general Michael Dell, realizate la o întâlnire de la Casa Albă, au stârnit controverse din cauza expresiilor sale faciale, iar unii internauți au comparat-o cu extratereștrii. 

Aspectul fizic al femeilor din cercul președintelui american Donald Trump a devenit subiect de discuție în mediul online. Iată câteva fotografii cu femei din cercul lui Donald Trump, al căror aspect fizic a atras atenția publicului. 

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