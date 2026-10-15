V-a surprins cum arată soția lui Michael Dell? Iată cum arată aceste femei din cercul lui Trump!

Susan Dell / Foto: Agerpres

Aspectul fizic al femeilor din cercul președintelui american Donald Trump a devenit subiect de discuție în mediul online, unde a apărut termenul „MAGA face” („fața MAGA”), un termen care descrie un aspect fizic caracterizat prin buze foarte voluminoase, pomeți accentuați, pleoape ridicate și o expresie facială rigidă.

Iată câteva fotografii cu femei din cercul lui Donald Trump, al căror aspect fizic a atras atenția publicului.

Susan Dell

Susan Dell este soția lui Michael Dell, CEO-ul companiei Dell Technologies, și o filantroapă implicată în proiecte dedicate copiilor și tinerilor din medii defavorizate. Cei doi au fondat în 1999 Fundația Michael și Susan Dell.

Cuplul a menținut de multă vreme relații de prietenie cu președintele Trump și contribuie acum cu 6,25 miliarde de dolari la finanțarea programului bancar destinat copiilor din SUA, pe lângă eforturile depuse prin intermediul organizației lor filantropice private, care vizează sprijinirea tinerilor ce trăiesc în sărăcie în mediul urban.

Susan a lansat și trei branduri de modă și a fost implicată în inițiative de sănătate și sport.

Susan Dell before & after. https://t.co/4RJVjY1Arp — homma (@homma2x) October 8, 2026

Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle, fostă prezentatoare Fox News și fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., a devenit una dintre figurile asociate cu fenomenul „MAGA face”.

Numită ambasadoare a SUA în Grecia în 2025, ea a atras atenția internauților prin schimbări de aspect fizic față de fotografiile mai vechi, ceea ce a stârnit speculații despre posibile intervenții estetice și numeroase comentarii online.

Kimberly Guilfoyle plans to look ‘for a rich European husband’ after Greek embassy exit https://t.co/E5LsSq6b4z https://t.co/3xVzEvzgAp — New York Post (@nypost) October 14, 2026

Jeanine Pirro

Jeanine Pirro, fostă prezentatoare Fox News și fostă judecătoare și procuroare, a fost numită de Donald Trump în 2025 la conducerea procuraturii federale din Washington D.C. Deși a devenit o figură importantă în campania administrației Trump împotriva criminalității din capitala SUA, aspectul său fizic a atras comentarii ironice și critici în mediul online.

President Trump may nominate Judge Jeanine Pirro to the DC Federal Court. In your face Democrats and RINOs. https://t.co/ZN9HgnLVho — RWB_American (@RWB_American) May 8, 2025

Barbera Thornhill

Barbera Thornhill, femeie de afaceri și filantroapă americană, a fost numită în octombrie 2025 ambasadoare cu atribuții speciale pentru combaterea traficului de persoane în administrația Trump. Internauții au vorbit despre aspectul ei fizic și au speculat cu privire la posibile proceduri estetice, fără dovezi publice care să confirme aceste presupuneri.

JUST IN: Trump administration announces Barbera Thornhill has joined the State Department to lead U.S. efforts against human trafficking. https://t.co/ddizxCuVWK — Polymarket (@Polymarket) October 13, 2026

Teresa Giudice

Teresa Giudice, fosta concurentă la The Celebrity Apprentice, este o susținătoare vocală a lui Donald Trump încă din 2016 și a participat la evenimente caritabile organizate de fiul acestuia, Eric. Deși nu a ocupat funcții oficiale în administrația Trump, asocierea cu președintele a menținut-o în atenția publicului.

#RHONJ EXCLUSIVE Teresa Giudice or Catwoman? 'RHONJ' Looks Totally Unrecognizable as Doctors Reveal What Plastic Surgery Caused Shocking New Look via @radar_online https://t.co/KUSrjz4rtZ https://t.co/cvwv05EBTC — Brightly (@BrightlyAgain) June 21, 2023

Laura Loomer

Laura Loomer este considerată o apropiată a lui Donald Trump, deși nu ocupă nicio funcție oficială în administrația sa. În 2017, ea a dezvăluit că a apelat la rinoplastie, pe care a descris-o drept o schimbare importantă în viața sa. Aspectul său fizic a atras ulterior comentarii răutăcioase și comparații ironice din partea internauților.

Thank you to the beautiful @LauraLoomer for stopping in yesterday and reviewing film with us @LSUfootball. Laura had some great tips on how to rejuvenate, tighten up, and inject some life into the offense! @Lane_Kiffin #ComeInTheBoot #LSU #GeauxTigers #MAGA #JustDifferent https://t.co/gV1UNH9S31 — Coach George MacDonald (@LSUCoachMac) October 14, 2026

Laura Perlmutter

Laura Perlmutter, soția fostului președinte al Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter, este membră a consiliului de administrație al Centrului Kennedy pentru Artele Spectacolului și a participat la o ședință în care a discutat posibilitatea includerii numelui lui Trump în denumirea instituției. Aspectul său fizic a atras comentarii ironice din partea oamenilor.

Laura Perlmutter este în prima fotografie din stânga.

If you enjoyed the horrors of Susan Dell, may I reintroduce you to the Kennedy Center board? https://t.co/sxnFxuk8a2 — Jamison Daniel (@AntiquarianMuse) October 8, 2026

Laura Perlmutter este în prima fotografie din stânga.