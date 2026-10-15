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V-a surprins cum arată soția lui Michael Dell? Iată cum arată aceste femei din cercul lui Trump!

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
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Susan Dell
Susan Dell / Foto: Agerpres

Aspectul fizic al femeilor din cercul președintelui american Donald Trump a devenit subiect de discuție în mediul online, unde a apărut termenul „MAGA face” („fața MAGA”), un termen care descrie un aspect fizic caracterizat prin buze foarte voluminoase, pomeți accentuați, pleoape ridicate și o expresie facială rigidă.

Iată câteva fotografii cu femei din cercul lui Donald Trump, al căror aspect fizic a atras atenția publicului. 

Susan Dell

Susan Dell este soția lui Michael Dell, CEO-ul companiei Dell Technologies, și o filantroapă implicată în proiecte dedicate copiilor și tinerilor din medii defavorizate. Cei doi au fondat în 1999 Fundația Michael și Susan Dell.

Cuplul a menținut de multă vreme relații de prietenie cu președintele Trump și contribuie acum cu 6,25 miliarde de dolari la finanțarea programului bancar destinat copiilor din SUA, pe lângă eforturile depuse prin intermediul organizației lor filantropice private, care vizează sprijinirea tinerilor ce trăiesc în sărăcie în mediul urban. 

Susan a lansat și trei branduri de modă și a fost implicată în inițiative de sănătate și sport.

Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle, fostă prezentatoare Fox News și fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., a devenit una dintre figurile asociate cu fenomenul „MAGA face”.

Numită ambasadoare a SUA în Grecia în 2025, ea a atras atenția internauților prin schimbări de aspect fizic față de fotografiile mai vechi, ceea ce a stârnit speculații despre posibile intervenții estetice și numeroase comentarii online. 

Jeanine Pirro

Jeanine Pirro, fostă prezentatoare Fox News și fostă judecătoare și procuroare, a fost numită de Donald Trump în 2025 la conducerea procuraturii federale din Washington D.C. Deși a devenit o figură importantă în campania administrației Trump împotriva criminalității din capitala SUA, aspectul său fizic a atras comentarii ironice și critici în mediul online. 

Barbera Thornhill

Barbera Thornhill, femeie de afaceri și filantroapă americană, a fost numită în octombrie 2025 ambasadoare cu atribuții speciale pentru combaterea traficului de persoane în administrația Trump. Internauții au vorbit despre aspectul ei fizic și au speculat cu privire la posibile proceduri estetice, fără dovezi publice care să confirme aceste presupuneri.

Teresa Giudice

Teresa Giudice, fosta concurentă la The Celebrity Apprentice, este o susținătoare vocală a lui Donald Trump încă din 2016 și a participat la evenimente caritabile organizate de fiul acestuia, Eric. Deși nu a ocupat funcții oficiale în administrația Trump, asocierea cu președintele a menținut-o în atenția publicului.

Laura Loomer

Laura Loomer este considerată o apropiată a lui Donald Trump, deși nu ocupă nicio funcție oficială în administrația sa. În 2017, ea a dezvăluit că a apelat la rinoplastie, pe care a descris-o drept o schimbare importantă în viața sa. Aspectul său fizic a atras ulterior comentarii răutăcioase și comparații ironice din partea internauților.

Laura Perlmutter

Laura Perlmutter, soția fostului președinte al Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter, este membră a consiliului de administrație al Centrului Kennedy pentru Artele Spectacolului și a participat la o ședință în care a discutat posibilitatea includerii numelui lui Trump în denumirea instituției. Aspectul său fizic a atras comentarii ironice din partea oamenilor.

Laura Perlmutter este în prima fotografie din stânga.  

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