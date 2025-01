Chirurgia robotică și avantajele ei. Dr. Vlad Ciurea arată povestea care l-a marcat: Am rămas cu gura căscată. Acesta e marele avantaj

Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, directorul științific al Spitalului Clinic SANADOR, neurochirurg, a explicat care este rolul roboticii în viitorul neurochirurgiei, venind cu o poveste marcată care ne poate demonstra tuturor cum evoluția tehnologiei pusă în mâinile unor doctori pricepuți poate schimba destine, dând noi șanse la viață.

"Robotica pentru viitorul neurochirurgiei este esențială"

"Robotica pentru viitorul neurochirurgiei este esențială. S-a ajuns, pe baza robotului, la niște puncte de evoluție extraordinare. De exemplu, am operat, totul pare perfect, iar eu pot să spun ‘da, dom’ne, este minunat’. Robotul mă poate verifica. Pe baza robotică, poți să verifici tot ce ai îndepărtat, tot ce ai fixat, mai ales în chirurgia spinală. Este un mare progres în chirurgie, pe baza robotică. Privitor la progresele din neurochirurgie, acestea se fac numai cu microscopul.

Neurochirurgia înseamnă microscop. Nu există neurochirurgie cu ochiul liber, pentru că nu poți să prinzi cu ochiul liber toate detaliile. Neurochirurgia se face cu microscoapele de acum; acestea sunt perfecționate, totul se filmează, poți fi foarte bine controlat. Se poate ajunge și mai departe. Ai operat, să zicem, până la jumătate sau undeva, după care se face o pauză și, tot în neurochirurgia actuală, în cele mai mari centre – eu vă spun că am venit din Hanovra – se oprește operația, se face hemostază, se introduce în RMN, nu în CT scan, și chirurgii văd unde se află, cât mai de au rezolvat, dacă e hemoragie, dacă e altceva, dacă au scăpat vreo leziune. Apoi pornesc partea a doua a operației, exact pentru partea, să zicem, uitată, lăsată sau neglijată și își coordonează activitatea.

"La sfârșitul operației, când totul este bine, am avut parte de această ‘surpriză’ "

La sfârșitul operației, când totul este bine, am avut parte de această ‘surpriză’ pe care am văzut-o în urmă cu câțiva ani, la un super chirurg care a făcut demonstrații operatorii. El zice: ‘Fac RMN de control și la sfârșit’. Ce credeți că i-a dat la sfârșit? Un cheag de sânge exact în zona operată, pe care nu l-a văzut nici la microscop. Era, cum spunem în limba noastră, puțin după colț. Nu l-a prins microscopul exact în față, era puțin lateral. Sigur, am rămas cu gura căscată. Nu închisese pacientul și a zis: ‘Uite, asta înseamnă marele avantaj al RMN-ului intraoperator’.

Deci, progresele sunt din ce în ce mai sofisticate. Ajută foarte mult în acele operații, precum știți și toată lumea cred că a auzit, care se fac cu pacientul treaz. Acolo se controlează toate funcțiile pacientului. Se vede tot. Chirurgul poate să-și modeleze exereza exact după aceste lucruri. Noi tot timpul vorbim și am pornit pe această chirurgie minim invazivă. În baza ei facem și chirurgie spinală, respectiv cerebrală. Nu putem chiar în toate leziunile, cu toate că se încearcă în leziuni din ce în ce mai mari. E minim invazivă ca să nu distrugi țesuturile, să modelezi și să ajungi în zona respectivă și să cureți totul fără a afecta țesutul normal din jur.

S-a ajuns în punctul în care se scoate centrul lezional, tumoral, cu mare precizie, printr-o aspirare la minim invaziv. S-a ajuns în punctul în care leziunile mari, cum ar fi meningeoamele, să poată fi rezolvate prin asemenea operații. Durata este încă foarte lungă, dar asta nu înseamnă nimic în progresul neurochirurgical", a spus Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea la DC Medical și DC News.

VEZI mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News