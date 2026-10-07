Chirurgia robotică, avantaj major în operațiile de hernie. Dr. Teodor Buliga (SANADOR): Pacienții se dau jos din pat imediat după operație și pot conduce a doua zi / video

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Chirurgia robotică poate face operațiile de hernie mai ușor de suportat pentru pacienți. Aceștia se pot ridica din pat imediat după intervenție și pot conduce mașina chiar a doua zi.

Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, a povestit că la început a fost sceptic cu privire la tratarea herniilor cu ajutorul chirurgiei robotice, dar după primele operații a observat că pacienții au avut mai puține dureri și s-au pus pe picioare foarte rapid, lucru care l-a făcut să-și schimbe părerea.

„Vă mărturisesc foarte sincer că la început eu am avut dubiile mele, pentru că te gândești: „Bun, de ce ai face treaba asta pentru o simplă hernie?”

Eram puțin derutat și eu la început și am zis: „Dacă cei care au o infinită experiență au zis că e mai bine, hai să încercăm”. Surpriza mea a fost când primul pacient mi-a spus: „Nu mă doare nimic!”. „Nu se poate! Trebuie să ai o durere. Cumva simți”.

Durerea apare pentru că în laparoscopia tradițională și în varianta clasică tu ești mult mai invaziv. Distrugi, într-adevăr, nervișori, pui o plasă în contact cu anumiți nervi și uneori procesul ăsta inflamator care generează cicatricea poate să prindă filetele nervoase respective.

În plus, ești obligat să folosești anumite mijloace de fixare a plasei, care în varianta robotică sunt înlocuite de o cusătură lejeră, fără tensiune, făcută prin intermediul acestui instrumentar, care e un instrumentar special.

Vă spun sincer că a fost o foarte plăcută surpriză - pentru că bărbații, în general, au un prag al durerii și o spaimă destul de mare legată de aceste intervenții - să vezi că au curaj să se mobilizeze imediat și poți să-i dai jos din pat imediat după operație și pot conduce a doua zi când pleacă acasă, fără acele restricții”, a spus dr. Teodor Buliga.

Când pot pacienții să facă efort?

Dr. Teodor Buliga a explicat că pacienții se pot întoarce rapid la activitățile obișnuite după operația de hernie.

„Eforturi normale pot să facă imediat, absolut imediat! Se pot duce după câteva zile să facă piața, să ridice greutăți mici. Sigur că haltere nu vor putea face decât după o perioadă în care organismul trebuie să zidească foarte bine plasa la locul respectiv, dar deja intervalul a coborât de la nivelul lunilor la nivelul câtorva zile, săptămâni”, a spus dr. Teodor Buliga.

Cum ajută chirurgia robotică în cazul herniilor femurale

Potrivit dr. Teodor Buliga, există și hernii femurale, întâlnite la femei. Repararea acestora se face cu ajutorul protezelor, iar chirurgia robotică permite poziționarea lor într-un mod cât mai fiziologic.

„Sunt și alte hernii, nu doar cele ombilicale și inghinale”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Există! La doamne, de exemplu. Doamnele, evident, neavând testiculele care să coboare, au o modificare anatomică și din cauza bazinului mai lat fac frecvent ceea ce se numesc hernii femurale.

Principiul este același, indiferent unde ar fi situată hernia: există un defect care trebuie corectat fără presiune. Deci nu poți să te duci și să coși acolo ca și cum ai petici un sac.

Medicina actuală se bazează pe aceste proteze, pe plasele chirurgicale, și cu cât le pui mai fiziologic, cu atât mai bine. Ori, la asta răspunde foarte bine chirurgia robotică, motiv pentru care în țările civilizate nu se mai pune problema „de ce m-aș opera robotic la o simplă hernie?”, pentru că ei au găsit deja avantaje pe termen lung.

Ei au ajuns la concluzia că e mult mai bine să reinserezi social un pacient și să-l trimiți la serviciu și asta va produce economic, și atunci decontează automat toate aceste intervenții care nouă încă ni se par cumva de un nivel de lux”, a spus dr. Teodor Buliga la DC News.