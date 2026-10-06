Avantajele pe care chirurgia robotică le aduce pacientului. Dr. Teodor Buliga (SANADOR): Sunt tehnici pe care înainte nici nu le puteai imagina / video

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Chirurgia robotică aduce avantaje importante pentru pacienți. Dr. Teodor Buliga a spus cum tehnologia robotică le permite chirurgilor să folosească tehnici care nici nu puteau fi imaginate.

Potrivit dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, chirurgia robotică îi permite chirurgului să opereze cu mișcări foarte fine în zone înguste, unde intervențiile clasice sunt greu de realizat.

Dr. Teodor Buliga a spus că tehnologia ajută la protejarea vaselor de sânge și a nervilor și permite îndepărtarea precisă a tumorilor, iar pentru pacient acest lucru înseamnă leziuni mai mici și o recuperare mai rapidă.

„Cum se traduce asta în performanțe, atât tehnice, cât și pentru pacient?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Îți aduce și îți pune la dispoziție o sumedenie de tehnici pe care înainte nici nu le puteai imagina. Avantajul imens este că te poți mișca în spații înguste, te poți mișca, nu ca elefantul printre porțelanuri, ci mult mai fin, într-o zonă în care nu ai fi avut cale de acces nici măcar în chirurgia clasică când ai fi deschis abdomenul pacientului cât mai larg.

De exemplu bazinul. Bazinul e o zonă îngustă, e delimitată de pereți osoși, în interior există o sumedenie de organe - uter, ovare la doamne, evident rect, intestine, nervi, vase de sânge, vasele principale ale membrelor inferioare și așa mai departe.

Ca să rezeci o tumoră în această zonă, înainte mișcările presupuneau smulgeri, manevre foarte brutale. Chirurgia robotică îți aduce avantajul unor mișcări foarte fine. Poți să protejezi ceea ce trebuie protejat, în special vase și nervi, și trebuie să scoți exact ceea ce ai de scos, respectiv tumora. Nu mai este pe pipăite cum se făceau odată, pentru că, realmente, acum 40-50 de ani, colegii noștri care au precedat generația actuală făceau totul smulgând cu mâna, la propriu, din bazin”, a spus dr. Teodor Buliga.

„Pentru pacient asta înseamnă nu doar zile de spitalizare mai puține, ci și siguranța că a fost îndepărtată în totalitate tumora”, a spus Val Vâlcu.

„Bineînțeles, pentru că există o sumedenie de artificii prin care tu poți să vezi foarte clar până unde ai de rezecat, unde trebuie să te oprești, ce trebuie să păstrezi. Ori asta aduce niște avantaje foarte mari. Fiecare centimetru în plus de plagă pune organismul la un efort de recuperare, de vindecare, și își consumă resursele.

Făcând leziuni mai mici, limitate, nearzând pe suprafață foarte mare, necoagulând de dragul de a coagula, asta duce la o recuperare mult mai rapidă a pacientului”, a spus dr. Teodor Buliga.

Chirurgia robotică, utilă și în operațiile pentru hernii

Dr. Teodor Buliga a explicat că robotul este foarte util și în operațiile pentru hernii și alte defecte ale peretelui abdominal. Aceste probleme pot apărea după o operație sau după un traumatism și diferă de la un pacient la altul.

Potrivit doctorului, robotul îi permite chirurgului să vadă mai bine zona afectată, să repare țesuturile cu precizie și să protejeze organele.

„Din fericire, nu toate intervențiile sunt pentru tumori. Sunt și alte defecte care trebuie reparate de chirurg și aici mă gândesc la defecțiunile peretelui, herniile. E mai util robotul, e mai eficace?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt două tipuri mari de defecte parietale și în ambele robotul aduce niște avantaje specifice. Sunt defecte pe care omul nu le avea dinainte, fie că pe acolo a trecut mâna unui alt chirurg sau propria noastră mână - la un moment dat au fost necesare intervenții chirurgicale și peretele nu s-a vindecat foarte bine - fie că pacientul respectiv a suferit un traumatism - pacientul a fost atacat de o bovină și asta i-a cauzat o ruptură musculară.

Aceste tipuri de defecte se numesc eventrații în limbaj utilizat la noi în țară. În țările anglosaxone se numesc hernii postincizionale, de cele mai multe ori, pentru că apar după alte incizii.

Eventrațiile sunt defecte foarte neomogene. Același pacient care a fost operat în două zone diferite se poate cicatriza diferit sau, în aceeași zonă de la un pacient la altul, defectele pot să fie mai mari, pot să implice o altă musculatură parietală, anumite organe să iasă în aceste defecte.

Nu sunt deloc asemănătoare unul cu celălalt și robotul îți permite foarte mult să te orientezi la fața locului. Ce înseamnă asta? În momentul în care tu intri în câmpul operator - oricât de multe investigații ai făcut inițial, oricât de mult ai studiat cazul - s-ar putea să ai surprize și defectul să fie mai extins, să implice alte organe, să se soldeze cu devitalizări de intestine sau probleme de genul ăsta.

Chirurgia robotică îți permite să separi foarte corect componentele parietale, să vezi foarte bine limita dintre straturile musculare, să vezi foarte bine organele care sunt lipite, să spunem, la locul respectiv, să le desfaci corect, să nu fie nevoie să rezeci automat organul care a fost prins în acest defect”, a spus dr. Teodor Buliga.

Cum ajută robotul în tratarea eventrațiilor complicate

Dr. Teodor Buliga a spus că, în cazul eventrațiilor, intestinul poate rămâne prins în cicatrici și poate provoca ocluzie. În astfel de cazuri, robotul îl ajută pe chirurg să elibereze intestinul și să monteze plasa chirurgicală în poziția potrivită.

De asemenea, tehnologia permite protejarea mușchilor, nervilor și vaselor de sânge, pentru ca pacientul să-și poată păstra cât mai mult mobilitatea.

„E posibil ca în eventrație să intre un organ din abdomen?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Este foarte frecvent ca în aceste eventrații să fie prins și intestin subțire sau intestin gros. De aici se și complică, pentru că acel intestin se poate torsiona. El poate să fie prins în aceste cicatrici de unde ocluzia, cu toate dezastrele care decurg de aici.

Din fericire robotul permite să-l descolăcești foarte corect. Nu poți să repari aceste defecte fără a folosi o proteză chirurgicală, așa-numitele plase chirurgicale.

Robotul îți permite să pui aceste plase în poziție optimă. (...) El îți permite să diseci foarte frumos straturile musculare, să respecți nervii mușchiului, să respecți vascularizația. Nu este suficient să pui o plasă chirurgicală și pacientul să rămână rigid și să nu se miște apoi toată viața.

Este foarte important să îi redai mobilitatea cât mai apropiată de normal. Nu o să se poată niciodată să fie 100% cum era odată, dar ideea este ca omul să nu aibă limitări în ceea ce privește mobilitatea”, a spus dr. Teodor Buliga.

Cum apar herniile ombilicale și cele inghinale

Dr. Teodor Buliga a explicat că unele hernii apar din cauza unor defecte preexistente ale peretelui abdominal - hernii ombilicale sau inghinale. Chirurgia robotică este cea care permite repararea precisă a acestor defecte, fără ca doctorul să introducă fizic mâna în abdomen.

„Sunt astfel de defecte dobândite natural, nu în urma unui act chirurgical sau unui accident”, a spus Val Vâlcu.

„Cea de-a doua categorie de defecte sunt defecte preexistente. De exemplu, ombilicul. Toți oamenii au fost legați de mamă prin cordonul ombilical, cordon care străbate peretele abdominal la acest nivel și, după ce am fost separați de mamă și a căzut buricul, în locul respectiv rămâne o cicatrice.

Din varii motive, creșterea presiunii intraabdominale - după sarcini repetate, îngrășare, slăbire făcută repetat, eforturi fizice foarte mari - cicatricea respectivă se desface și apare o hernie ombilicală.

Un alt exemplu: în cazul bărbaților, testiclele se formează intraabdominal - au mai degrabă legătură cu rinichii decât cu scrotul. Ca să coboare din interiorul cavității abdominale până în interiorul scrotului, unde se găsesc normal după naștere, ele trebuie să străbată peretele abdominal și lasă în spate un defect, rămâne un canal pe care îl au toți bărbații teoretic, dar care rămâne închis. Din aceleași motive el se poate deschide și în momentul în care intestinul intră în acest canal și ajunge în scrot vorbim de o hernie inghinală.

Pentru ambele situații pe care le-am menționat, chirurgia robotică îți permite să separi componentele care sunt utile de cele care trebuie reparate. Îți permite să te duci să coși ca și cum mâna chirurgului ar fi în interior. Nu mai ai nevoie de artificii, de a folosi adezivi, capse sau lucruri de genul ăsta. Pur și simplu coși fără ca mâna ta, fizic, să fie în interiorul cavității abdominale prin intermediul acestor instrumente excepționale, ca și cum tu ai fi cel care efectuează această cusătură. Ăsta e un avantaj foarte mare”, a spus dr. Teodor Buliga la DC News.