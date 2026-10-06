Chirurgia robotică, la un alt nivel. Cum schimbă tehnologia da Vinci Xi intervențiile chirurgicale. Explicația dr. Teodor Buliga (SANADOR) / video

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Chirurgia robotică a dus intervențiile minim invazive la un nou nivel, deoarece le oferă medicilor o vizualizare mai bună și o precizie mai mare în timpul operațiilor.

Chirurgia robotică este o formă avansată de chirurgie laparoscopică, în care medicul folosește un robot pentru a realiza intervenții minim invazive. Potrivit dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, laparoscopia a devenit o tehnică tradițională, iar platforma da Vinci Xi este una dintre cele mai evoluate tehnologii robotice disponibile în Europa.

„Domnule doctor, ne-am dori cu toții, atunci când avem nevoie, să avem acces la cea mai înaltă tehnologie, la aparatură de ultimă oră, la tehnici de ultimă oră. În chirurgie, robotul este vârful. Nu am renunțat totuși la manevrele clasice, la chirurgia laparoscopică, dacă se poate, o abordare minim invazivă. Cum ar fi, să zicem, stadializarea?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ca să nu facem totuși o confuzie, manevre clasice în limbaj chirurgical se referă de regulă la incizii, la tăieturi, la ceea ce se făcea până la apariția laparoscopiei. Laparoscopia nu mai e chiar o noutate. Ea s-a extins din fericire și, odată cu ea, s-a deschis această portiță a chirurgiei minim invazive.

Laparoscopie înseamnă să te uiți în burtă, să arunci o privire în abdomen cu o cameră de luat-vederi. Din punctul ăsta de vedere, și chirurgia robotică este tot o chirurgie laparoscopică, pentru că asta face și robotul. Cu ajutorul unei camere de luat-vederi, te uiți în cavitate abdominală. Ca să ne fie mai ușor, să nu apară această confuzie, de regulă noi vorbim de laparoscopia tradițională.

Ceea ce era nou acum 20 de ani, deja a devenit tradițional, clasic, în sensul comun al cuvântului, și varianta ei dezvoltată, care este chirurgia robotică. Dintre variantele robotice, chirurgia bazată pe platforma da Vinci Xi este varianta cea mai apropiată și cea mai evoluată aflată la dispoziție în Europa.

Probabil că în viitorul apropiat se va extinde varianta recent aprobată în Statele Unite, care este da Vinci 5. Una peste alta, este totuși vârful de gamă, să spunem, ultimul răgnet din punct de vedere al tehnicilor chirurgicale, tot minim invazivitate, tot laparoscopie, dar la un alt nivel”, a spus dr. Teodor Buliga.

Robotul chirurgical nu operează singur. Cum funcționează

Dr. Teodor Buliga a explicat că robotul nu operează singur, ci este controlat în totalitate de medic, iar rolul său este să transmită cu precizie mișcările chirurgului în interiorul cavității abdominale.

Tehnologia robotică îi permite medicului să vadă mult mai clar, mărește imaginea de până la 10 ori și îl ajută să vadă vasele de sânge și nervii foarte mici.

„Trebuie să precizăm că acum robotul îți face programul, îți scrie compunerile școlare, aici robotul nu decide, ci doar traduce mișcările chirurgului”, a spus Val Vâlcu.

„Așa este. Lumea a avut impresia la început că robotul este un dispozitiv pe care chirurgul îl programează în timp ce el se duce la cafea și își consumă liniștit prânzul. Nu e chiar așa.

Robotul este doar un instrument cu ajutorul căruia mișcarea chirurgului este transmisă cu finețe, cu acuratețe, fără acele mișcări involuntare, în interiorul cavității abdominale, printr-un set de dispozitive, instrumente și așa mai departe. Deci niciodată nu operează robotul de capul lui, ci el este instrumentul manipulat de chirurg”, a spus dr. Teodor Buliga.

„Practic elimină riscul de eroare și crește precizia”, a spus Val Vâlcu.

„Crește foarte mult precizia, îți aduce o vizualizare foarte bună, chiar și față de tehnica din laparoscopia tradițională numită 3D. De data asta, vizualizarea este mult îmbunătățită și nu atât prin faptul că îți mărește imaginea foarte mult - imaginea este mărită de 10 ori, ceea ce îți permite ție să vezi cele mai fine vase de sânge, cei mai fini nervișori pe care evident că poți să îi păstrezi - dar în plus, chirurgul este imersat în interiorul cavității, prin intermediul unei console, un dispozitiv prin care el vede tridimensional ca și cum s-ar afla în interior. El practic navigează cum o fac copiii din ziua de azi pe calculator”, a spus dr. Teodor Buliga.

Cum vede chirurgul în interiorul abdomenului

Dr. Teodor Buliga a explicat că robotul da Vinci folosește două camere pentru a crea o imagine 3D, care îi permite chirurgului să vadă mai clar în interiorul abdomenului.

Robotul are patru brațe care se mișcă independent, iar generația actuală îi permite medicului să opereze în mai multe zone ale abdomenului fără să schimbe poziția pacientului sau a robotului.

„Cum se obține efectul 3D?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt două camere de luat vederi diferite, își combină imaginea și din asta rezultă o imagine spațială. Tu nu numai că vezi tridimensional, dar ești în interior și poți să iei decizii vizavi de ceea ce găsești real în jurul tău.

„Are două brațe robotul?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Robotul da Vinci are patru brațe. Este o variantă evoluată. Toate cele patru brațe sunt unite la rândul lor într-o consolă, dar evident se mobilizează independent. Au foarte multe posibilități de mișcare în jurul axei proprii, iar asta îți permite să abordezi în același timp întreaga cavitate abdominală.

Da Vinci, până la momentul actual, până la varianta Xi, era oarecum limitat. Împingeai robotul, îndreptai către o anumită zonă, îți făceai treaba acolo, după care, cumva, te deplasai în altă zonă, te concentrai pe acea zonă. N-aveai o imagine de ansamblu.

Generația actuală îți permite să lucrezi în mai multe zone diferite ale cavității abdominale, fără să te apuci să schimbi poziția pacientului, a robotului și așa mai departe”, a spus dr. Teodor Buliga la DC News și DC Medical.