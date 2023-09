Chipciu ('U' Cluj) a făcut praf CSA Steaua: Dacă asta e adevărata Steaua, cu echipamentul ăla fake, am luat-o razna! / Video

U Cluj a câștigat cu scorul de 1-3 datorită golurilor marcate de Alex Chipciu şi Filip Ilie, marcatorul unei duble. Pentru CSA Steaua a înscris Boiciuc. Vezi golurile aici!

La finalul meciului, Alex Chipciu, fost jucător la FCSB, a făcut mai multe comentarii acide despre echipa din liga secundă, fără drept de promovare, CSA Steaua. Alex Chipciu a zis faptul că nu ar mai fi ţinut cu Steaua în copilărie, dacă echipa celor de la CSA este adevărata Steaua.

'Dacă aici e Steaua, am luat-o razna! Dacă eram copil, nu mai ţineam cu Steaua. Dacă asta e Steaua… Cu echipamentul ăla fake'

'Doamne fereşte! Dacă aici e Steaua, am luat-o razna! Dacă eram copil, nu mai ţineam cu Steaua. Dacă asta e Steaua… Cu echipamentul ăla fake şi… Doamne fereşte! Suntem bătaie de joc noi ca ţară oricum', a declarat Alexandru Chipciu.

De asemenea, Alex Chipciu a vorbit despre revenirea pe stadionul Ghencea, acolo unde a evoluat pentru prima oară de la construirea noului stadion.Mai mult, Chipciu a pus la îndoială modul în care tradiţia clubului Steaua este dusă mai departe de actuala echipă a CSA.

'Am jucat la ultimul meci înainte să plece de aici FCSB. În anul 2015, nici nu mai ştiu. Într-adevăr, un stadion fabulos, dar parcă nu are nicio legătură cu ideea pe care o aveam despre Steaua când eram mic. Mi se pare ceva fantomă. În acelaşi timp aş spune că Peluza Sud nu îmi e indiferentă, am trăit nişte momente cu ei, chiar dacă m-au înjurat şi m-au făcut sclavul domnului Becali.

'Să continui tradiţia asta cu jucători şi cu echipamentul ăla fake...'

Nici nu mă interesează, ei sunt sclavii Armatei. Măcar am câştigat ceva la viaţa mea. Ei sunt sclavii Armatei. Păcat de stema asta, că e frumoasă rău de tot. În rest, sincer, au fost fotbalişti foarte mari aici, domnul Piţurcă, domnul Lăcătuş. Să continui tradiţia asta cu jucători şi cu echipamentul ăla fake. Asta e ce am simţit eu', a mai spus Alex Chipciu, la conferinţa de presă.

Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut precizări după ce Jose Mourinho a zis recent că știe să zică în limba română doar cuvântul 'Becali'.

Jose Mourinho, antrenorul de la AS Roma, este cunoscut pentru faptul că are o relație de prietenie aparte cu Giovanni Becali. Mai mult, îl cunoaște și pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

Gigi Becali, după ce a auzit declarația lui Jose Mourinho

Gigi Becali știe că Jose Mourinho a făcut o referire recentă la Giovanni Becali, vărul său, însă și-a adus aminte de un episod cu antrenorul portughez. Finanțatorul FCSB a zis că acesta ar fi vrut să-i facă o vizită în România, când era în închisoare.

'A zis de Giovanni, e prieten cu Giovanni. Ei vorbesc mereu, sunt prieteni. Eu n-am treabă, doar atunci când a venit (n.red. la București). L-a întrebat 'îl cunoști pe Gigi' și mi-a spus 'cum să nu-l cunosc, că-l știe toată Portugalia'. Vezi continuarea aici!

