Cele mai bune alimente pentru sănătate. Mihaela Bilic: Este o chestiune obligatorie pentru echilibrul nostru, mai ales la capitolul sistem nervos

Nutriționistul Mihaela Bilic a făcut un clasament al celor mai cinci alimente valoroase pentru sănătate: pâine, lapte, carne, ouă și pește, făcând și câteva precizări importante legat de primele două dintre acestea.

”Dezbatem între locul 1 și 2. Pâinea și laptele, cu subprodusele lor. Ne întoarcem la o chestiune simplă, de bază. Nu avem cum să fim vegetarieni, sub nicio formă, că a hotărât natura, nu că suntem noi imorali și lipsiți de etică sau de compasiune pentru animale.

Nu există așa ceva. Noi nu trebuie să dezvoltăm relații afective cu animalele pe carele mâncăm. Nu le ținem în casă, le dăm nume, ne jucăm și pe urmă le omorâm și le mâncăm, că nu se face așa ceva. A mânca produse de origine animală este o chestiune obligatorie pentru echilibrul nostru, mai ales la capitolul sistem nervos.

Creierul nostru, fabulos, a ajuns la aceste performanțe datorită faptului că natura a hotărât că gata cu păscutul, nu mai suntem erbivore. Nu mai luăm fierul din produsele vegetale, nu mai luăm Omega 3 din semințele de in, o lăsăm pe găină să ciugulească și noi mâncăm oul, nu mai luăm Omega 3 din alge, mănâncă sadina și noi o mâncăm pe sardină.

Deci chestiunile acestea s-au stabilit acum niște milioane de ani. Noi ce facem acum? Venim și zicem: Stai, că e mai elegant să nu mai mâncăm produse de origine animală”, a explicat nutriționistul Mihaela Bilic în emisiunea online Cafea cu visuri.

De ce copiii nu ar trebui să consume multe fibre

Totodată, nutriționistul a precizat că dieta raw-vegan nu este recomandată, dar și motivul pentru care consumul crescut de fibre nu este potrivit pentru copii.

”Sub nicio formă. De când a apărut focul, nu mai stăm să mestecăm tone de mâncare neprelucrată termic din care este foarte greu să extragem nutrienți. În momentul în care a apărut focul am reușit să mâncăm tot ce înseamnă produse cerealiere.

Noi avem incapacitate de a digera amidonul crud. Nu putem. Amidonul trebuie prelucrat termic, fie fiert, fie copt. Dacă nu exista focul de-a lungul evoluției noastre, noi nu puteam mânca pâine, produse făinoase, produse cerealiere. Nu se poate. Nu putem rumega, precum calul sau vaca, acele grăunțe. Nu se poate. Nu avem enzimele necesare.

Apropos de cerealele integrale, sunt pline de minerale, dar atenție, noi nu le putem absorbi. Ele vin la pachet cu niște fitați, care le împiedică absorbția.

S-a simplificat într-un fel greșit. Oamenii au scos din context, iată, e mai bună făina integrală. De ce este mai bună? Că are multe fibre. Ok, dar ce fac ele? Nici un rol nutritiv nu a fibrele, zero.

În momentul în care spunem fibre - zero calorii, ce spune din punctul de vedere al nutriției? Nu aduc nimic. Da, dar fibrele sunt bune. De ce sunt bune? Au și ele un rol, dar mecanic, că accelerează tranzitul. Dar cine are nevoie de un tranzit accelerat? În niciun caz copiii. (...)

În momentul în care dai fibre multe la copil, îi accelerează tranzitul și nu mai are timp să se absoarbă mineralele și vitaminele.

Poate să facă diferite carențe, de la fier până la vitamine liposolubile, pentru că are tranzitul prea accelerat. Fibrele, în contact cu intestinul lor, nedezvoltat complet, duc la niște intoleranțe apoi.

Te trezești că acesta are intoleranțe alimentare pentru că tu, ca mamă, i-ai dat prea multe fibre.

Fibrele sunt bune la adulții sedentari, care au o alimentație rafinată și mănâncă de la fast-food.

Adică fibrele sunt bune și propoziția continuă. Altfel, fibrele pentru copil sunt un non-sens”, a mai spus nutriționistul Mihaela Bilic.

