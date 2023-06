Ce a găsit Dan Negru în Japonia. WC-ul, testul suprem al unei civilizații / video

Într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Dan Negru a arătat care este diferența de civilizație între România și Japonia.

„Mie îmi place mult România, am vizitat-o de nenumărate ori, dar îmi plac și vorbele Sfântului Augustin, care spunea că lumea e ca o carte și cine nu călătorește, nu citește decât prima pagină a acelei cărți, așa că în orele astea am dat pagina la Japonia. E departe, faci vreo 12 ore, dar sunt obișnuit. Atâta fac și cu trenul de la Timișoara la București“, a spus Dan Negru.

Ce a descoperit Dan Negru în Japonia

Realizatorul TV a dat exemplul WC-urilor din aeroport, arătând imagini atât de pe Aeroportul Otopeni, cât și de pe aeroportul din Japonia, acolo unde a aterizat.

„Testul suprem al unei civilizații este WC-ul! Atunci când am plecat din Otopeni, am intrat într-un WC din Aeroportul Otopeni. Așa arată el! Testul suprem al civilizației, iată, Aeroportul Otopeni.

Apoi am intra și într-unul din Japonia. Acolo am găsit apă de băut, apă potabilă. Peste tot în aeroport găsești apă potabilă. Totul e curat și impecabil, iar WC-ul ține de SF. Ai nevoie de un manual de utilizare a să poți să-l folosești. În orele astea de civilizație japoneză am învățat că civilizația te învață să fii bun cu celălalt“, a mai spus Dan Negru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News