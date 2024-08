Cătălina Poiană (Colegiul Medicilor București): Cred că părerea experţilor din domeniul ATI trebuie să facă diferenţa

Cazul de la Spitalul "Sfântul Pantelimon" este "extrem de grav şi complex" şi trebuie investigat sub toate aspectele, în primul rând sub aspect profesional, a declarat joi preşedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, Cătălina Poiană, care a susţinut că părerea experţilor din domeniul ATI este cea care trebuie să facă diferenţa, scrie Agerpres.

"Consider că tot ce a apărut ca informaţie în spaţiul public este foarte grav şi consider că imaginea care se creează sistemului de sănătate este foarte gravă. Cred că nu trebuie să extindem asupra întregului corp medical toate aceste acuze, pentru că în marea lor majoritate medicii îşi desfăşoară activitatea cu responsabilitate şi respect faţă de pacient. În momentul în care lucrurile nu stau aşa nu vom ascunde niciodată adevărul. Consider că acest caz de la Spitalul Pantelimon este un caz extrem de grav şi este un caz extrem de complex care trebuie investigat sub toate aspectele, dar în primul rând sub aspect profesional şi medical şi din această consideraţie cred că părerea experţilor din domeniul ATI este cea care trebuie să facă diferenţa", a spus Poiană la Spitalul "Sfântul Pantelimon".

Ea consideră că adevărul este singurul element care poate să restabilească încrederea şi siguranţa în sistemul de sănătate.

Potrivit medicului, pacienţii din România au dreptul la un sistem de sănătate care să le ofere siguranţă şi încredere.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că nu trebuie să se extindă culpabilizarea la întreg personalul medical.

"Trebuie să înţelegem că respectul pentru profesionişti, pentru oameni, este o componentă a unui sistem de sănătate sănătos, echilibrat, la care pacienţii au acces la servicii. Un spital de urgenţă nu poate funcţiona fără gărzi de terapie intensivă. Asta a fost principala noastră preocupare şi pentru asta am venit aici să găsim o soluţie. (...) Nu trebuie să extindem culpabilizarea la întreg personalul", a susţinut ministrul.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut precizări, după ce a mers la Spitalul Sf. Pantelimon.

”Nu este vorba de niciun șantaj, din partea corpului medical, este vorba însă de o presiune foarte mare care se exercită asupra lor, inclusiv în mass-media, sunt oameni care fac gărzi, care salvează, în fiecare an, fiecare dintre ei, sute de vieții și nu pot să lucreze într-o situație de presiune și mai ales de denigrare, atât profesională, cât și umană.

I-am ascultat, am discutat cu ei, aproape două ore, i-am convins să își continue activitatea în perioada următoare, însă trebuie să le recunoaștem statutul profesional, eforturile pe care îl fac. să îi respectăm, pentru că lucrul acesta face posibil un act medical de bună calitate. Ei sunt oameni obișnuiți, sunt modești, sunt emoționali. Trebuie să poată să lucreze. Eu, astăzi, i-am asigurat că din punctul nostru de vedere vor avea tot sprijinul, din punct de vedere al resurselor necesare, al sprijinului pentru desfășurarea activității medicale. Dar trebuie să înțelegem că trebuie să contribuim toți la acest lucru.

Dacă ei vor fi în ținuți într-o situație de presiune continuă, în mod evident nu își pot exercita așa cum trebuie activitatea medicală”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, în conferința susținută la Spitalul Sf. Pantelimon.

