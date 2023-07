Novak Djokovic, învins la Wimbledon de Carlos Alcaraz. "Nu mă aşteptam să realizez acest vis atât de repede"

Carlos Alcaraz, tenismanul spaniol care l-a învins în finala turneului de Mare Şlem pe sârbul Novak Djokovic, a afirmat că "este un vis care se realizează, dar nu se aştepta să fie atât de repede, relatează Agerpres, citând AFP. Alcaraz a făcut aceste declarații după ce a devenit câştigător pentru prima oară în carieră al titlului la Wimbledon, duminică seara.

"Mă simt extraordinar. Este un vis care se realizează. Mi-am dorit atât de mult acest lucru. Am văzut mari legende ale tenisului cucerind acest trofeu, meciuri legendare şi am vrut mereu să fac parte dintre ei. Dar nu mă aşteptam să reuşesc atât de repede", a spus jucătorul spaniol (20 ani).



"Primul set a fost complicat, dar simţeam că joc bine. Am avut o şansă să fac break şi de mai multe ori nu am fost departe de a câştiga alte ghemuri. Dar nu am reuşit şi este o problemă când joci contra lui Novak. În setul al doilea, ştiam că şansele mele există şi trebuia să rămân concentrat. Dacă nu câştigam acest al doilea set, probabil nu ridicam trofeul, probabil aş fi pierdut în trei seturi. Dar nu este uşor să-l pierzi pe al patrulea contra lui Djokovic şi să-ţi spui că o să câştigi în al cincilea în faţa lui. Dar, fără îndoială, este cel mai dificil meci pe care l-am câştigat", a adăugat Alcaraz.

Carlos Alcaraz: Meciul de la Roland Garros cu Novak





"Meciul de la Roland Garros cu Novak m-a ajutat mult, am crescut mult după acea semifinală. Am învăţat mult din acel meci şi mi-a folosit în această finală. Am făcut lucrurile diferit. M-am pregătit mental un pic diferit. Am reuşit să-mi gestionez presiunea şi nervii mai bine decât la Roland Garros. M-am bătut pentru fiecare minge până la capăt. Meciul a fost foarte lung şi cred că mentalul meu m-a ajutat să rezist", a mai spus el.



"Să-l învingi pe Novak la cel mai bun nivel al său, în finală, să scrii istorie, să fii cel care îl învinge pentru prima oară în zece ani pe Centre Court, este ceva extraordinar pentru mine. Este ceva ce nu voi uita niciodată. Şi este bine pentru noua generaţie să vadă asta, pentru că îi poate ajuta pe jucători să-şi crească şansele. Este momentul cel mai fericit din viaţa mea", a conchis Alcaraz.

Alcaraz a câștigat după aproape cinci ore de joc





Carlos Alcaraz a câştigat în premieră titlul la Wimbledon, duminică seara, după ce l-a învins în finala turneului de Mare Şlem pe sârbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.



Finala care i-a opus pe cei mai buni jucători ai lumii în momentul de faţă a fost una disputată, Alcaraz, liderul ATP, câştigând după aproape cinci ore de joc (4 h 42 min).



Pentru Alcaraz (20 ani) acesta este al doilea titlu de Mare Şlem din palmares, după cel obţinut anul trecut la US Open.

