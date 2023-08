BANCUL ZILEI: Regula de la mănăstire

- Mănăstirea noastră are o regulă foarte strictă, numita proba tăcerii. Poți să rămâi aici cât dorești, dar nu ai deloc voie să vorbești decât dacă îți dau eu voie.

Sora Maria accepta și rămase în mănăstire. Dupa unan, maica stareță o cheamă la ea și îi spune:

- Iată, ești cu noi de un an de zile. Ai voie să spui doua cuvinte.

- Pat tare, spuse sora Maria.

- Regret să aud asta, răspunse stareța, o să-ți dăm un pat mai bun.

Dupa un alt an, iarăși o cheamă stareța la ea și îi îngăduie să spună încă două cuvinte.

- Hrană proastă, spune sora Maria.

Maica stareță o asigură că hrana va fi mai buna în viitor, și mai trecură înca un an. După al trelea an, maica stareță o chemă din nou și îi ceru să spună două cuvinte.

- Eu plec, spuse sora Maria.

- Probabil este cel mai bine, răspunse stareța, și-așa n-ai făcut decât să te plângi de când ai venit aici...

