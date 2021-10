Avertizare ASTRALĂ pentru o ZODIE în 2022: vindecare sau rupere!

O zodie va avea un an 2022 remarcabil pe plan profesional, dar cu decizii grele pe plan personal.

Nativii zodiei FECIOARĂ sunt avertizați de astre în 2022. Horoscopul lor vine cu mai mult calm pe plan profesional, vor realiza că nu trebuie să muncească mai mult decât li se cere. În același timp, va fi o perioadă bună pentru a începe o afacere. Pe plan amoros, însă, primesc o avertizare, vor avea de luat decizii, dar și de conștientizat adevărul.

”Configurația astrologică a anului 2022 te va obliga să nu mai exagerezi cu munca. Și să îți dai seama că viața personală are și ea nevoie de atenție și timp. Saturn, planeta maturității, va rămâne în casa a 6-a, casa muncii, pe tot parcursul anului. Lui Saturn nu îi plac exagerările, extremele, ci îi place doar ce este simplu și autentic. Dacă vei munci mai mult fără să ți se fi cerut, dacă vei exagera cu orele suplimentare, Saturn îți va atrage atenția că nu vei obține nimic în plus față de ceilalți. Doar că tu ai frici puternic înrădăcinate, te simți nevrednic, crezi că nu meriți nimic fără eforturi supraomenești. Autoflagelarea îți va aduce neajunsuri în plus.

Jupiter se va afla în casa a 7-a, a relațiilor, în perioadele 1 ianuarie - 11 mai și 28 octombrie - 21 decembrie. Deci va fi timp suficient să o lași mai moale cu munca și să fii dispus să cunoști oameni noi. În preajma zilei de 12 aprilie, Jupiter va face o conjuncție cu Neptun. Acest aspect este ca o avertizare astrală. Atunci când îți vei alege un partener, fă tot posibilul să nu te lași păcălit, să nu ai ochelari de cal. Adică să nu te îndrăgostești de o persoană cu probleme afective serioase sau dependențe greu de vindecat.

Cei care sunt într-o relație funcțională de ceva timp vor decide să o oficializeze. Relațiile dureroase vor avea două posibilități: vindecarea sau ruperea. Partenerii își mai pot da o șansă sau își vor da seama că statutul de victimă nu le mai aduce multe avantaje. În orice caz, așteptările ca partenerul să se schimbe vor fi falimentare din start.

Astrele vor fi favorabile celor care doresc să își deschidă o afacere, să înceapă monetizarea unei pasiuni sau celor care vor să își renegocieze unele condiții financiare, ori la serviciu, ori în cazul unui partaj. Mai ales între 11 mai - 28 octombrie.” arată ASTROSENS.RO.