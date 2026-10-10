Atac în SUA. Un individ a ucis opt persoane, printre care se aflau și doi copii

Un atac armat produs în orașul Erie, din statul american Pennsylvania, s-a soldat cu moartea a opt persoane, printre care doi copii. Suspectul a fost găsit mort după ce s-a baricadat în locuință, iar primele informații indică faptul că acesta s-ar fi sinucis. Poliția continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele tragediei și motivul atacului.

Opt persoane au fost ucise într-un atac armat care a avut loc în interiorul și în apropierea unei locuințe din orașul Erie, situat în nordul statului american Pennsylvania. Printre victime se numără doi copii. Suspectul a fost găsit, de asemenea, mort, ceea ce ridică la nouă numărul total al persoanelor decedate în urma incidentului.

Poliția a intervenit după ce mai mulți martori au semnalat prezența unui bărbat înarmat în apropierea unei case. Potrivit relatărilor publicate de postul local Erie News Now și preluate de alte instituții media americane, bărbatul ar fi deschis focul în exteriorul locuinței, după care ar fi intrat în clădire.

Două femei au fost găsite fără viață pe stradă, în apropierea casei. Alte victime au fost descoperite în interiorul imobilului, după intervenția polițiștilor.

Poliția a intervenit după mai multe apeluri de urgență

Autoritățile au fost alertate vineri, în jurul orei locale 17:00, după ce martorii au semnalat că un bărbat avea o armă și trăgea în apropierea unei locuințe de pe Perry Street, în zona intersecției cu East 7th Street, conform CBS News.

La sosirea echipajelor, situația a devenit rapid una extrem de gravă. Polițiștii au descoperit primele victime în exteriorul casei, iar suspectul s-ar fi retras în interiorul clădirii.

Forțele de ordine au izolat zona și au încercat să îl determine pe bărbat să se predea. În timpul intervenției, agenții au folosit difuzoare pentru a-i transmite ordine și a-l convinge să iasă din locuință.

Situația s-a transformat într-o confruntare prelungită, iar în timpul acesteia au fost auzite noi focuri de armă. La operațiune au participat și membri ai echipei tactice SWAT, specializată în intervenții cu risc ridicat.

După ce au reușit să intre în casă, polițiștii au găsit mai multe persoane decedate, inclusiv copii. Suspectul a fost găsit mort, iar primele informații indică faptul că ar fi murit în urma unei răni provocate de el însuși.

Șeful poliției: „O scenă devastatoare”

Șeful Poliției din Erie, Rick Lorah, a descris intervenția drept una dintre cele mai dificile și dureroase situații întâlnite de agenții săi.

Potrivit declarațiilor preluate de presa americană, acesta a afirmat că amploarea pierderilor de vieți omenești este greu de exprimat în cuvinte și că împrejurările în care s-a produs atacul sunt profund tulburătoare.

Oficialul a precizat că anchetatorii lucrează pentru a reconstitui evenimentele și pentru a stabili ce s-a întâmplat înaintea atacului. El a evitat să ofere detalii suplimentare despre victime și despre circumstanțele descoperirii acestora, invocând respectul față de familiile îndoliate.

De asemenea, poliția nu a prezentat deocamdată o explicație privind motivul atacului. Autoritățile încearcă să stabilească dacă între suspect și persoanele ucise exista o legătură și ce anume a declanșat violențele.

Identitățile victimelor și ale suspectului nu au fost confirmate în informațiile disponibile la momentul publicării acestei știri.

Primăria a anunțat că nu mai există un pericol pentru populație

Administrația orașului Erie a transmis un mesaj public după incident, în care a descris evenimentul drept o tragedie teribilă și a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor.

Reprezentanții administrației locale au precizat că situația a fost adusă sub control și că suspectul a murit. Potrivit autorităților, nu mai exista un pericol imediat pentru populație după încheierea intervenției.

Poliția a continuat cercetările la fața locului pentru a aduna probe și a clarifica succesiunea evenimentelor. În astfel de cazuri, ancheta urmărește inclusiv stabilirea relațiilor dintre persoanele implicate, verificarea declarațiilor martorilor și reconstituirea traseului suspectului înainte de deschiderea focului.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, și-a exprimat sprijinul pentru comunitatea locală și pentru primarul orașului, Daria Devlin, în urma tragediei.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice suficiente informații pentru a stabili ce l-a determinat pe suspect să deschidă focul. Nici relația dintre acesta și victime nu a fost clarificată în mod oficial în relatările consultate.