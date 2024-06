ARDEREA CA RITUAL AL PURIFICARII- benefic sau nociv? Ne explica Dr. Schwartz Dorian

Dle. Dr. Dorian Schwartz, din ce cauza nu avem voie sa facem singuri acasa aceste ritualuri?

Ma bucur foarte mult ca intrebati pentru ca tinerii isi ard sanatatea cu aceste practici si trebuie sa inteleaga toata lumea de unde le-am preluat, ce reprezinta pentru suflet si ce reprezinta din punct de vedere medical.

Timp de multe secole, arderea salviei a fost folosită ca o parte a multor ceremonii religioase din diferite culturi. Se amestecau ierburi cu alte rasini si se ardeau pentru a scăpa de energiile negative ale unui spatiu sau care veneau de la o persoană ori un animal și pentru a reechilibra energiile si a restabili armonia naturală practicau arderea impreuna cu rugaciuni si alte obiceiuri in acest scop.

Diferenta dintre ei si noi este de secole de informatie si schimbare. In primul rand aceste ritualuri de ardere erau practicate in paduri, campuri/locuri deschise, iar fumul toxic eliberat prin ardere era disipat imediat. In schimb, tinerii practica ritual de ardere in apartamente de 60 de mp cu ferestre inchise si cu un aer departe de a fi in parametri de sanatate. Stiti foarte bine ce daune provoala poluarea in organism. In al doilea rand, in casa avem suficiente noxe de parfum, produse de igiena, polen si acarieni, imaginati-va cum se imbiba fumul toxic in lenjeria de pat, draperii, pernele de pe canapea. Toate acestea creeaza toxicitate si un aer nesanatos pentru o locuinta.

In al treilea rand, daca fumatul este la fel de nociv si pentru fumatorii pasivi, de ce credeti ca inhalatul acestui fum este benefic?

Deci tot ceea ce este fum in casa este toxic?

Categoric! Pana si pentru cei mai religiosi dintre noi, nu vine preotul sa arda tamaie in casa zilnic. V-ati intrebat de ce?

Eu recomand tuturor sa se purifice cu alimentatie sanatoasa, exercitii fizice, gimnastica intelectuala si multa voie buna. Ritualurile acestea de constientizare a sinelui/ purificarea sufletului inseamna tocmai indepartarea de sine si de dragostea pentru propria sanatate. Nu trebuie sa existe ritualuri, trebuie sa existe stil de viata, la fel cum nu trebuie sa existe dieta, ci trebuie sa existe alimentatie sanatoasa. Tot ceea ce facem ne defineste si ne ofera sau ne fura echilibrul interior. Tinerii ar trebui sa fie preocupati de sanatate, sa fie informati din cele mai sigure surse si sa se hraneasca spiritual cu valori sanatoase.

Dar multi tineri isi gasesc refugiul sufletesc in yoga, meditatie, arderi de ierburi. Ce alternativa puteti oferi?

Degeaba ard tinerii salvie si palo santo o zi daca urmatoarea zi beau pana ametesc. Ce credeti ca se intampla in a3a zi? Va spun eu, se instaleaza depresia. De aceea orice dezechilibru chimic din organism trebuie tratat si rezolvat cu ajutorul specialistilor. Alternativa am enuntat-o mai devreme: este echilibrul unui stil de viata sanatos a unor obiceiuri constiente sanatoase care aduc echilibrul si in interior.

Toti acesti guru spirituali spun ca totul vine in interior. Eu sunt medic, stiinta m-a invatat ca totul din exterior influenteaza interiorul. Incercati si veti fi uluiti cat de multa liniste interioara aduce sa facem ceea ce este corect pentru sanatatea noastra!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News