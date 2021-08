Aproximativ 600 de imobile din Capitala condusă de Nicușor Dan, fără apă caldă

Astfel, în Sectorul 1, ca urmare a unei avarii la reţeaua primară, au rămas fără apă caldă blocuri din zonele Bd. Bucureştii Noi, Cal. Griviţei.

În Sectorul 2, o avarie la reţeaua primară afectează zona Colentina-Fundeni-Petricani.

În Sectorul 3 apa caldă este oprită în zona Bulevardului 1 Decembrie, dar sunt afectate şi alte blocuri, ca urmare a unor avarii la reţele secundare de pe str. Baraj Lotru, str. Foişorului.

Se efectuează de asemenea lucrări la puncte termice şi module termice pe str. Baraj Iezer, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, str. Liviu Rebreanu. În Sectorul 4, avarii la reţeaua secundară sau lucrări efectuate la punctele termice au dus la sistarea furnizării apei calde pentru imobile din zonele str. Melineşti, str. Tulnici, B-dul Gheorghe Şincai.

În Sectorul 5 se realizează lucrări pentru remedierea unei avarii produse la o conductă din circuitul primar, pe str. Mihail Sebastian.

În Sectorul 6, s-a produs o avarie la reţeaua primară pe str. Valea Ialomiţei, dar sunt afectate şi blocuri de pe str. Preciziei, Bd. Iuliu Maniu sau str. Valea Cascadelor, ca urmare a manevrelor pentru depistarea de avarii din reţeaua primară.

Bolnavii cronici, lăsați fără ajutoare de Primăria Capitalei. Mesaj pentru Nicușor Dan: Să trăiască el cu 250 de lei!

Peste 60 de mii de bolnavi cronici din București nu ar mai fi primit din luna februarie sprijinul financiar de 500 de lei.

Peste 60.000 de bolnavi cronici din București au rămas fără ajutoarele pe care le primeau până acum, în urma unei decizii a Primăriei Capitalei. Aceștia nu ar fi primit nicio explicație, dar s-ar fi trezit la un moment dat că în loc de cei 500 de lei pe care îi primeau până acum, li se oferă doar 250 de lei. Petrișor Stoican, un bărbat cu handicap din București, spune că a dat Primăria Capitalei în judecată, împreună cu alți 10 bolnavi.

"Din partea Primăriei Capitalei nu am primit absolut nicio explicație. Pur și simplu cred că au decis ei în consiliu să îi taie la jumătate, după ce Nicușor Dan a venit la primărie nu a mai dat niciun leu motivând că se vor da, dar nu este încă bugetul gata. S-a făcut și bugetul și ne-am trezit după luni de zile că se dau, dar se dau la jumătate. Nu se mai dau 500 de lei, se dau 250 de lei. Prima dată se spunea că se vor da și restanțele, dar după aceea nu a fost așa. Nu s-a mai vorbit despre restanțe absolut deloc. Noi chiar suntem 11 persoane cu handicap care am dat Primăria Capitalei în judecată pentru a se menține cei 500 de lei în continuare. Am făcut sesizări peste sesizări și am primis răspunsuri fără rost, banale. Avem speranțe că se va rezolva căci din partea Primăriei Capitalei nu avem nicio speranță că se va rezolva ceva." a declarat Petrișor Stoican la Realitatea Plus.

Mesaj pentru Nicușor Dan: Să trăiască el cu 250 de lei!

Petrișor Stoican i-a trimis și un mesaj primarului general Nicușor Dan.

"Poate sună puțin dur, dar l-aș ruga și pe dumnealui să trăiască cu 250 de lei o lună de zile, măcar. Să vadă cum este, în situația unei persoane cu handicap. Atât i-aș spune. Personal, pentru mine, acest ajutor însemna foarte mult. Plăteam utilități. Eu fac dializă, nu mă pot spăla decât cu anumiți plasturi, plasturii costă, medicamente, 20 de pastile pe zi și multe altele de care o persoană cu handicap grav are nevoie. Sunt alte persoane cu handicap care sunt la pat, le trebuie pampers, creme și alte medicamente. Este foarte greu pentru noi, cei cu handicap.", i-a transmis acesta lui Nicușor Dan. (Citește continuarea AICI).