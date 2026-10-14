AnimaWings nu intră în insolvență. Cererea a fost respinsă de Tribunalul București

Aeronavă AnimaWings. Sursa foto: Agerpres

Tribunalul București a respins cererea depusă de compania aeriană AnimaWings pentru intrarea în insolvență.

Tribunalul Bucureşti a respins miercuri cererea depusă de compania aeriană AnimaWings privind intrarea în insolvenţă.

"În baza art.67 alin.2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenţei. Disjunge cererile creditorilor Uplift Airport Services SRL, Gligor Ioana Anca, Banca Transilvania SA, Eurospeed SRL, Stegerean Andreea, Vitrina Advertising SRL, RA Aeroportul Oradea, RA Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava, RA Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav, ROMATSA SA, Trend Career Center SRL, Badger Claim SRL, Settlepoint SRL, Aeroportul Internaţional Craiova, Aeroportul Internaţional Sibiu, Aeroportul Arad, SN Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia SA, Eurogenetic SRL, Kronaero Ground Services SRL, SCA Dumitru şi Asociaţii, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, Air Claim SA, Skycop.Com UAB, Blue Air Technic SRL, CN Aeroporturi Bucureşti SA şi acordă termen pentru soluţionarea acestora la data de 11.11.2026, ora 11:00. Citează creditorii Uplift Airport Services SRL, Stegerean Andreea, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, CN Aeroporturi Bucureşti SA cu menţiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancţiunea anulării cererii. Citează debitoarea cu copie cereri şi înscrisuri. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare", se arată în decizia tribunalului.

Cererea de intrare în insolvenţă a fost depusă de AnimaWings pe 30 septembrie, cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecţie necesar pentru continuarea activităţii, stabilizarea operaţiunilor şi restructurarea obligaţiilor într-o manieră sustenabilă.

Reprezentanţii companiei susţineau că structura financiară a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecţiei oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligaţiilor şi continuarea activităţii companiei.

Conform portalului instanţelor de judecată, pe lista creditorilor se află Banca Transilvania, ROMATSA, mai multe SRL-uri şi persoane fizice, dar şi nouă aeroporturi din ţară, conform Agerpres.

AnimaWings, comunicare oficială către pasageri, în contextul intrării în insolvență

”AnimaWings traversează în această perioadă un proces de reorganizare judiciară, inițiat de companie pentru protejarea continuității activității și stabilizarea operațiunilor.

Decizia vine în principal în urma problemelor tehnice repetate care au afectat disponibilitatea flotei și au generat efecte succesive asupra activității operaționale, comerciale și financiare. Acestora li s-au adăugat presiunile contextului economic general și creșterea costurilor de operare.

AnimaWings își continuă activitatea și operațiunile de zbor. În următoarele zile, programul de zbor va fi adaptat capacității operaționale disponibile. Echipele noastre lucrează permanent pentru a opera cât mai multe dintre zborurile planificate și pentru a reduce impactul asupra pasagerilor.

Informații importante pentru pasagerii AnimaWings

Dacă urmează să călătorești cu AnimaWings, te rugăm să verifici statusul actualizat al zborului înainte de deplasarea către aeroport direct în secţiunea REZERVAREA MEA.

De asemenea, te rugăm să verifici adresa de e-mail și numărul de telefon asociate rezervării. Orice modificare confirmată a zborului va fi comunicată pasagerilor afectați prin datele de contact disponibile în rezervare.

Dacă zborul tău este confirmat

Dacă nu ai primit o notificare privind modificarea sau anularea zborului și acesta figurează ca fiind operațional, te rugăm să urmezi informațiile actualizate disponibile în rezervarea ta și să te prezinți la aeroport conform programului comunicat.

Dacă zborul tău este anulat sau modificat

Pasagerii afectați vor fi informați direct, prin notificare via email.

În funcție de situația fiecărei rezervări și de opțiunile disponibile, vei putea beneficia de:

rambursarea biletului pentru zborul care nu mai poate fi efectuat;

reprogramare sau soluții alternative de călătorie, acolo unde acestea sunt disponibile;

asistență din partea echipei AnimaWings pentru gestionarea rezervării.

Nu este necesar să contactezi Customer Support dacă zborul tău este programat pentru o dată ulterioară și nu ai primit o notificare de modificare.

În această perioadă, solicitările sunt prioritizate în funcție de data călătoriei, astfel încât pasagerii cu plecări în perioada imediat următoare să poată primi asistență cu prioritate.

Ai nevoie de ajutor?

Volumul solicitărilor adresate echipei Customer Support este semnificativ mai mare decât în mod obișnuit. Din acest motiv, timpul de răspuns poate fi mai lung.

Toate solicitările vor fi procesate. Te rugăm să eviți transmiterea aceleiași solicitări prin mai multe canale, deoarece acest lucru poate crește suplimentar timpul de procesare” arată AnimaWings, într-o comunicare oficială, după ce au apărut informații despre insolvența companiei și rămânerea la sol a aeronavelor sale.

Au suspendat toate zborurile. Ce drepturi au pasagerii afectați

La o zi după ce a cerut intrarea în insolvență, AnimaWings a anunțat, joi, 1 octombrie, că a suspendat toate zborurile. Decizia ar fi una temporară. Compania a susținut că suspendarea zborurilor este valabilă pentru perioada 2-24 octombrie.

Începând cu 25 octombrie 2026, operarea ar urma să fie reluată pe baza unui program de zbor revizuit, adaptat aeronavelor disponibile în flotă, potrivit AnimaWings.

"Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor şi minimizarea impactului asupra acestora", au transmis reprezentanţii AnimaWings, scrie Ziarul Financiar.

Potrivit BoardingPass, compania aeriană mai are active doar două aeronave Airbus A320, care urmau să efectueze ultimele curse de la Nisa și Istanbul către București. Avioanele nu ar mai figura cu alte zboruri programate în cursul zilei de joi, deși compania trebuia să opereze curse din Capitală către Cluj-Napoca, Oradea, Iași, Timișoara și Tel Aviv.

Anulările sunt procesate etapizat, în ordinea datei călătoriei. Potrivit companiei, pasagerii afectaţi vor primi confirmarea anulării pe adresa de e-mail asociată rezervării.

Precizăm că pentru zborurile anulate, pasagerii pot solicita rambursarea biletului sau redirecționarea către destinație, în condițiile prevăzute de legislația europeană.

În plus, în anumite condiții, aceștia pot avea dreptul la compensații. În cazul în care pasagerul a fost informat despre anularea zborului cu mai puțin de 14 zile înainte de data plecării programate, poate exista dreptul la despăgubire, cu excepția situațiilor în care compania aeriană oferă o redirecționare care respectă limitele de timp prevăzute în legislația europeană sau dacă anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare.

Astfel, în anumite situații, pasagerii au dreptul la compensații de 250 de euro pentru zborurile de 1.500 de kilometri sau mai puțin, 400 de euro pentru zboruri de peste 1.500 de kilometri în interiorul UE și pentru celelalte zboruri între 1.500 km și 3.500 km, și de 600 de euro pentru celelalte zboruri.