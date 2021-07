Ana Maria Popescu, declaraţii fără menajamente. Cum s-a pregătit la Tokyo. "De o lună intru şi la duş cu masca. Aţi înţeles mesajul"

"De o lună de zile şi la duş am intrat cu masca asta. Mă bucur că, după 13 ani, am văzut mai puţine titluri cu 'Brânză a pierdut aurul'. Aţi înţeles mesajul, că un loc la Jocurile Olimpice se câştigă, indiferent care ar fi el. Te-ai calificat acolo, este un loc câştigat.

Să ştiţi că şi colegii mei muncesc. Am citit toate comentariile şi am rămas cu acelaşi gust ca după Rio, în 2016. Şi nu e OK, oameni buni. Pentru că, indiferent că ne întoarcem de acolo cu sau fără medalie, munca e la fel. Şi a noastră, şi a antrenorilor.

Am în spate 4 oameni, atâta am avut la Jocuri. Am avut ca sparring partneri sportivi de 43 de ani, care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alţii. (...) Am trecut prin atâtea şi am demonstrat că se poate. Nu contează culoarea medaliei.

Pentru că am zis că mi-am demonstrat mie că vreau să ajung la Tokyo dintr-un egoism pur, mai pur ca ăsta nu cred că există. Nu am mai vrut, de data asta, să mai aştept validarea nimănui, am vrut să văd dacă sunt în stare să o fac pentru mine.

Şi dacă eu am reuşit, fiecare copil care merge într-o sală de sport trebuie să înţeleagă că are o şansă. Şi e de datoria noastră să îi susţinem mai ales când sunt jos", a spus Ana Maria Popescu la revenirea de la Tokyo, conform Digisport.ro.

Mesaj pentru presă, autorităţi şi oameni de rând. "Când nu aveţi nimic de spus, mai bine nu spuneţi"

"Anul trecut, în luna iulie, abia renunţasem la cârje, învăţam să merg din nou. Şi acum m-am întors cu medalie, chiar de argint, de la Jocurile Olimpice. Dacă eu am putut, oricine poate. Visaţi, oameni buni! Visaţi şi credeţi în visul vostru chiar şi atunci când pare imposibil.

Şi pe lângă asta, ţineţi pumnii şi, când nu aveţi nimic de spus despre sportivii români, mai bine nu spuneţi. E greu, e al naibii de greu să fii acolo şi să ştii că ai concurs şi să citeşti un titlu care poate dărâma castelul din cărţi de joc al unui sportiv, pentru care a muncit atâţia ani. Şi nu e corect. Hai să apreciem munca!

Avem un ţel şi suntem cu toţii într-o echipă. Ne place sau nu, suntem în aceeaşi echipă cu toţii. (...) Citeam azi undeva că puteam să vă arăt o medalie de aur. Filipine are o medalie de aur şi noi nu avem. OK, poate e şi vina noastră, dar e oare doar vina sportivilor şi antrenorilor? Ia să ne gândim la asta", a explicat Ana Maria Popescu.