Amintirile tale au o adresă: pe 10 octombrie, Grivița își spune povestea

Prima plimbare din proiectul „Memoria vie a cartierelor din Sectorul 1” îi invită pe locuitorii cartierului Grivița să pună pe hartă locurile care contează pentru ei și poveștile care riscă să se piardă odată cu trecerea timpului.

Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 11:00, echipa proiectului pornește împreună cu locuitorii într-o plimbare de aproximativ două ore prin Grivița. Punctul de întâlnire este Piața Mureș, în parcarea din fața Biroului Cetățeanului, iar de acolo traseul va continua pe Calea Griviței spre Gara de Nord.

Grivița deschide seria plimbărilor prin cartierele Sectorului 1. În perioada următoare, proiectul va continua și în alte zone ale sectorului, unde locuitorii vor fi invitați să-și spună poveștile și să arate locurile care contează pentru comunitatea lor.

Nu va fi însă un tur ghidat clasic, cu un traseu în care cineva vorbește și ceilalți ascultă. De data aceasta, locuitorii sunt cei care spun povestea cartierului: arată locurile de care îi leagă o amintire, povestesc ce s-a schimbat și spun ce cred că merită păstrat sau îmbunătățit.

Înainte de orice, vrem să ascultăm poveștile locuitorilor. Grivița are locuri care nu apar pe nicio hartă turistică, dar pe care localnicii le știu de-o viață.

Locurile căutate pot fi de orice fel: o clădire veche, o curte interioară, o piață, un copac bătrân, o brutărie care rezistă de decenii sau pur și simplu colțul de stradă unde se întâlnesc vecinii. Importantă nu este valoarea „oficială” a locului, ci povestea pe care comunitatea o păstrează despre el.

Plimbarea nu înseamnă însă doar amintiri. Locuitorii vor putea semnala și lucrurile pe care și-ar dori să le vadă protejate, reparate sau îmbunătățite în cartier. Observațiile și propunerile lor vor fi reunite într-un raport de consultare civică și transmise oficial Primăriei Sectorului 1, astfel încât vocea comunității să ajungă și acolo unde se iau deciziile.

Poveștile adunate pe traseu vor ajunge pe harta comunitară a Sectorului 1. Cei care nu pot participa la plimbare își pot trimite povestea, propunerile și o fotografie pe memoriavies1.com/nominalizeaza.

DESPRE PROIECT

„Memoria vie a cartierelor din Sectorul 1” îi invită pe locuitori să-și deseneze propria hartă a sectorului, pornind nu doar de la clădiri și străzi, ci de la locurile de care îi leagă o amintire.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, poveștile strânse în timpul plimbărilor și prin intermediul platformei online vor deveni o hartă comunitară, tipărită în 500 de exemplare distribuite gratuit și publicată online pe memoriavies1.com, alături de un fanzin care va reuni o selecție dintre poveștile comunității.

Proiectul este realizat de Asociația Cultură, Educație, Tradiție și Spiritualitate (ACETS), cu sprijinul Bibliotecii Metropolitane București, și este finanțat de Primăria Sectorului 1.