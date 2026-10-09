"Am de gând să cânt ca voi, fără să plâng". Celine Dion a căzut pe scenă, în timpul concertului său de revenire (FOTO)

Celine Dion / FOO: captură video Youube Celine Dion

Celine Dion a alunecat pe scenă în timpul concertului său de revenire din Franța.

Celine Dion a concertat la Plénitude Arena de lângă Paris, după ce, la un moment dat, artista ajunsese să se întrebe dacă se va mai întoarce vreodată pe scenă. În 2022, ea a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS), o afecțiune neurologică rară și progresivă care afectează mușchii, provocând rigiditate și spasme dureroase.



Incidentul nefericit a avut loc după ce artista a făcut câțiva pași săltați pe scenă, dar și-a pierdut echilibrul, piciorul drept alunecându-i și făcând-o pe vedeta în vârstă de 58 de ani să cadă la pământ, după cum se poate vedea în înregistrarea video a celor de la metro.co.uk.

Sursa foto: captură video Metro.co.uk

Din fericire, cânăreața nu a fost rănită, ridicându-se imediat și arătându-le spectatorilor un semn scurt de "ok” cu degetul mare.

Sursa foto: captură video Metro.co.uk

Restul concertului s-a desfășurat fără alte probleme, iar artista a părut să fie în regulă după căzătură.

"Am de gând să cânt ca voi, fără să plâng”

Ea urmează să mai susțină încă patru concerte, înainte de a lua o pauză până în mai 2027, și va mai performa în alte zece spectacole la Plénitude Arena.

La primul ei spectacol de la revenire, Celine și-a șters lacrimile în timp ce spunea publicului că „și-a promis că nu va plânge”. "Nu îmi țin promisiunile”, a continuat ea. „Dar sunt atât de fericită să vă văd pe toți. Mi-a fost dor de voi. Am de gând să cânt ca voi, fără să plâng.”

Mulțumind publicului format din mii de oameni pentru prezență, ea a spus mai târziu: "Dacă este prima voastră daată la Paris, sper să vă îndrăgostiți de el exact așa cum am făcut-o și eu.”

"Sunt tot ceea ce sunt pentru că voi m-ați iubit”"

"În cele din urmă, este minunat că suntem toți împreună. Am făcut o promisiune că mă voi întoarce, că voi fi din nou pe scenă. Așa că iată-mă, cântând pentru voi și cântând pentru mine, cântând live!”, a mai spus cântăreața/

"Vă mulțumesc extrem de mult pentru sprijin, pentru răbdare și, dacă îmi este permis să spun, sunt tot ceea ce sunt pentru că voi m-ați iubit”, le-a transmis fanilor săi.

Celine Dion a muncit din greu pentru a se asigura că își poate duce la bun sfârșit seria de concerte în timp ce își gestionează boala. Din păcate, nu există un leac pentru SPS, dar afecțiunea poate fi ținută sub control prin tratament, iar progresia simptomelor poate fi încetinită.

Apariție surpriză

Recent cântăreaţa Céline Dion a avut o apariţie surpriză la finalul unei prezentări de modă la baza Turnului Eiffel, în deschiderea Săptămânii Modei de la Paris, a constatat AFP. Îmbrăcată într-o rochie lungă şi neagră, vedeta a sosit pe podium la finalul evenimentului, suscitând ovaţiile spectatorilor.

Artista a interpretat unul dintre hiturile sale, I'm alive, înainte ca pe scenă să i se alături menechinele Viola Davis, Simone Ashley, Aja Naomi King şi Eva Longoria.

Vedeta canadiană a demarat pe 12 septembrie o serie de 26 de concerte la Paris - 16 concerte până la mijlocul lunii octombrie şi 10 concerte în mai 2027.

Reamintim că, în 2022, Celine Dion a anunţat anularea concertelor din cadrul turneului european "Courage World Tour" programate să aibă loc în vara anului 2023, în perioada 31 mai - 17 iulie, unul dintre acestea urmând să aibă loc la București.

"Mă doare să vă anunţ că nu voi fi pregătită să-mi reiau turneul în Europa. Mi-e dor să vă văd pe toţi... să fiu pe scenă... să cânt pentru voi. Întotdeauna mă dăruiesc 100% în show-urile mele, dar nu vă pot oferi asta acum. Ca să pot ajunge din nou la voi nu am altă variantă decât să mă concentrez pe sănătate şi să sper că sunt pe drumul cel bun spre vindecare", a transmis, atunci, Celine Dion.