Aer condiționat și electrocasnice cu plata în tranșe pe factura de energie: PPC Energie acoperă 20 kWh pe lună, timp de 12 luni

Clienții care cumpără un aparat de aer condiționat sau un electrocasnic din oferta PPC Energie primesc, pentru unul dintre produse, un bonus de 20 kWh pe lună direct pe factura de energie electrică, timp de 12 luni.

PPC Energie acoperă consumul estimativ al unui aparat de aer condiționat sau electrocasnic inclus în oferta comercială, pentru o perioadă de 12 luni.

Oferta este valabilă în perioada 14.09-14.10.2026, pentru clienții noi și existenți de energie electrică care achiziționează unul dintre produsele incluse în ofertă în perioada campaniei. Aceștia beneficiază, pentru unul dintre produsele achiziționate, de o reducere a facturii de energie de 20 kWh/lună, timp de 12 luni, care acoperă consumul estimat al aparatului achiziționat.

Reducerea se aplică chiar dacă consumul real al produsului respectiv va fi mai mic de 20 kWh/lună. Mai multe detalii despre modelele de aparate incluse în această campanie sunt disponibile pe www.ppcenergy.ro/servicii-pentru-casa/electrocasnice/

Ce înseamnă bonusul de 20 kWh pe factura de electricitate

PPC Energie acoperă consumul estimat al unui aparat de aer condiționat sau al unui electrocasnic din oferta comercială, timp de 12 luni. Oferta este construită pe un consum estimat de 20 kWh pe lună pentru aparatul cumpărat. Bonusul de 20 kWh pe lună se acordă o singură dată pentru fiecare loc de consum, indiferent de numărul de produse cumpărate în perioada campaniei și se aplică pe factura de energie electrică timp de 12 luni, echivalentul a 240 kWh pe an.

Pentru comparație, consumul mediu de energie electrică al unei gospodării din România se situează între 125 și 142 kWh pe lună. La acest nivel de consum, cei 240 kWh acoperiți pe parcursul unui an reprezintă echivalentul a mai mult de o lună de energie electrică.

Electrocasnice și aparate de aer condiționat cu plata în rate pe factura de energie

Achiziția se poate plăti integral sau în cel mult 36 de tranșe egale, direct pe factura de energie, fără avans și fără dobândă. Aparatele din ofertă sunt eficiente energetic, iar livrarea este gratuită.

Pentru aparatele de aer condiționat, instalarea este inclusă în prețul final.

Cine beneficiază de ofertă și în ce perioadă

Oferta se adresează atât clienților existenți de energie electrică ai PPC Energie, cât și celor care devin clienți în perioada campaniei. Promoția este valabilă până la 14.10.2026, iar bonusul se acordă o singură dată pentru fiecare loc de consum. Dacă sunt cumpărate două sau mai multe produse pentru același loc de consum, bonusul rămâne unul singur.

Cum arată factura de energie în cele 12 luni

Bonusul apare pe factura de energie electrică timp de 12 luni, ca valoare fixă, cunoscută de la începutul perioadei. Costul lunar al aparatului nou, în cazul achiziției în tranșe, apare pe aceeași factură. Aparatele de aer condiționat din ofertă pot fi folosite și pentru încălzire în sezonul rece, ceea ce extinde utilizarea lor dincolo de lunile de vară.

Merită un aparat eficient energetic dacă factura la curent este mare?

Diferența apare în consum: un aparat cu o clasă energetică superioară folosește mai puțină energie pentru același rezultat, iar economia depinde de cât de mult este utilizat și de consumul aparatului pe care îl înlocuiește. În această campanie, la diferența de consum se adaugă reducerea fixă de 20 kWh pe lună, aplicată timp de 12 luni.

Diferența de consum se vede cel mai clar la produsele care funcționează continuu sau de mai multe ori pe săptămână: aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și de spălat vase, și aparate de aer condiționat. Acestea sunt și categoriile prezente în oferta PPC Energie pentru electrocasnice eficiente energetic. În cazul unui aparat folosit rar, aceeași diferență de clasă energetică aduce economii mici.

De exemplu, un frigider din clasa E, cu un volum de 306 litri, consumă, în condiții normale de funcționare, aproximativ 280 kWh pe an. Cei 240 kWh acoperiți în 12 luni se apropie de consumul anual al frigiderului din scenariul de mai sus. Un aparat frigorific din clasa A poate consuma cu până la 40-50% mai puțin decât unul din clasa D sau E, iar cu cât aparatul nou consumă mai puțin, cu atât cei 240 kWh acoperă o parte mai mare din consumul lui anual.

O mașină de spălat rufe din clasa A, cu o capacitate de 8 kg, consumă 42 kWh la 100 de spălări, iar spălarea la 20°C în loc de 40°C poate reduce consumul cu 50%.

Un detaliu care schimbă comparațiile între aparatul vechi și cel nou: din martie 2021, Uniunea Europeană a renunțat la clasele A+, A++ și A+++ și a revenit la scala de la A la G. Un produs etichetat A+++ înainte de această dată poate apărea acum în clasa B sau C, fără să fi devenit mai puțin performant. În prezent, pe eticheta aparatelor electrocasnice noi se găsesc consumul estimat anual în kWh, capacitatea aparatului și nivelul de zgomot, iar codul QR duce la fișa completă a produsului din baza de date europeană EPREL.

În perioada campaniei, la economia dată de clasa energetică se adaugă bonusul de 20 kWh pe lună, aplicat timp de 12 luni pe factura de energie electrică. Pentru un aparat folosit zilnic, cele două efecte se cumulează pe tot parcursul anului. În perioada campaniei, la această diferență se adaugă reducerea de 20 kWh pe lună, aplicată timp de 12 luni pe factura de energie electrică.

Despre PPC Energie

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea extinsă de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.