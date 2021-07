"Depunerea dosarelor a început deja, am deschis de ieri, 5 iulie, platforma online de admitere pentru cursuri de licenţă, şi se încheie pe 23 iulie. Cu o mică diferenţă la medicină veterinară, pentru că ei susţin şi acel test grilă online. La ei perioada se termină pe 21 iulie. Rezultatele sunt comunicate în următoarea zi după încheierea perioadei de admitere, urmând ca apoi să vedem confirmarea locurilor. Asta, la buget, se face când cel înscris aduce şi diploma de Bacalaureat. Cei care se văd pe listele respective la taxă nu trebuie să dispere. În cazul în care ceilalţi nu aduc diploma de Bacalaureat, cei de la taxă pot urca pe locuri de buget.

Media de admitere este compusă din nota de la Bacalaureat şi media anilor de studiu", a declarat Răzvan Teodorescu.

Întrebat de Bogdan Chirieac cum se pot înscrie tinerii la una dintre cele șapte facultăți ale USAMV, rectorul a răspuns că modalitatea este una foarte simplă.

”Este foarte simplu, spunem noi. Ne-am adaptat. Spunea Darwin că nu supraviețuiește specia care este cea mai deșteaptă, nu supraviețuiește specia care este cea mai puternică, ci supraviețuiește specia care se adaptează cel mai repede momentului. Nici noi nu am avut altceva de făcut decât să ne adaptăm într-un mod cât mai rapid noilor condiții și am făcut și cursurile să se desfășoare în varianta online. La inginerie e un pic mai complicat. Și pentru varianta de înscriere la programele noastre am creat o platformă online unde elevul poate să intre, își face un cont, adresa este usamvadmitere.ro unde acolo se încarcă documentele cerute și în momentul în care își aduce și diploma de Bacalaureat la noi la universitate atunci este sigur că este studentul universității noastre, este confirmat la buget. Este o întrecere de dosare și cu media de la BAC”, a declarat rectorul Răzvan Teodorescu.

