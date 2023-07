Acasă, în România, cu banii pe munca de îngrijitoare în Austria: „Știam că mă pot pensiona mai devreme, dar am preferat să muncesc“

Cu sufletul încărcat de emoții, Maricica a decis să se întoarcă în România pentru a-și petrece bătrânețea alături de cei dragi, după o viață de muncă dedicată îngrijirii bătrânilor din Austria.

În 2003, când a plecat pentru prima dată la Graz să lucreze ca îngrijitoare, avea 45 de ani și doi copii care creșteau și ale căror nevoie erau din ce în ce mai mari.

Decizia cea mai grea a Maricicăi: să plece din țară, de lângă copii

„Soțul a lucrat ca șofer de camion, dar a avut niște probleme de sănătate, a fost operat la coloană și nu a mai putut munci. Veniturile în casă au scăzut drastic, iar salariul pe care eu îl obțineam ca vânzătoare în România era insuficient. Am discutat cu toții atunci și am lut decizia ca eu să fac niște cursuri de infirmieră pentru a mă putea angaja în altă parte. Aveam deja câteva vecine care lucrau ca îngrijitoare de bătrâni în Austria și ele mi-au povestit cum este acest sistem. Știam că voi fi mult timp departe de familie, dar pe atunci nu se întrezărea o posibilitate mai bună. Așa că am plecat“, a povestit Maricica despre cum a fost nevoită să ia una dintre deciziile care aveau să îi schimbe cursul vieții.

Cu 20 de ani de muncă în România și alți 20 în Austria, Maricica se gândește acum din ce țară trebuie să iasă la pensie. Și nu este singura în această situație, mulți români care au muncit în Austria se gândesc acum să se pensioneze și să se întoarcă acasă, iar sistemul de pensii din Austria poate reprezenta o opțiune atrăgătoare pentru aceștia.

„Acum am 65 de ani. Știam că mă pot pensiona chiar mai devreme în Austria, dar am preferat să muncesc. Acum am nepoți și vreau să mă bucur și de ei, dar și de copii, să știu pentru ce am muncit“, ne-a mai spus, cu emoție, Maricica.

Orice persoană care lucrează în mai multe țări și, prin urmare, dobândește perioade de asigurare de pensie într-o altă țară din UE sau într-o țară cu care există un acord în domeniul asigurării de pensie poate solicita drepturi de pensie în mai multe țări.

Există o serie de formularele europene care au ca scop simplificarea cererii de acordare a prestaţiilor de securitate socială în străinătate. Aceste formulare sunt standardizate în toată UE şi pot fi obţinute de la toate casele/fondurile de asigurări sociale din ţara unde sunteţi asigurat. Când un beneficiar ajunge în altă ţară, trebuie să prezinte formularele adecvate la instituţiile de securitate socială, astfel încât cererea de acordare a prestaţiilor sa fie luată imediat în considerare.

Cum este sistemul de pensii din Austria?

Sistemul de pensii din Austria este structurat în trei părți distincte: pensiile de stat, pensiile ocupaționale și pensiile private. În cadrul acestui sistem, există două tipuri de pensii: contributive și necontributive. Angajatorii vor scădea un procent din venitul brut al angajatului, iar apoi vor adăuga un anumit procent ca contribuție din partea lor. Anumite persoane pot beneficia și de contribuții suplimentare guvernamentale, cum ar fi cei care fac parte din armată sau cei care îngrijesc rude cu nevoi speciale.

Însă, sistemul de pensii din Austria se confruntă cu provocări financiare în contextul îmbătrânirii populației, a creșterii duratei de viață și a scăderii ratei natalității. Pentru a proteja sistemul, s-au sugerat măsuri precum majorarea contribuțiilor și creșterea vârstei de pensionare. Cu toate acestea, în prezent, sistemul de pensii din Austria este considerat a fi generos conform standardelor internaționale.

Vârsta de pensionare în Austria este de 65 de ani pentru bărbați și 60 de ani pentru femei, însă, în următorul deceniu, guvernul intenționează să armonizeze vârsta de pensionare pentru ambele sexe la 65 de ani. Pensionarea anticipată este posibilă pentru cei care au acumulat suficiente ani de contribuții, iar numărul minim de ani de contribuții pentru a beneficia de pensie este de 15. Însă aici nu este cazul Maricicăi.

Pensiile de stat din Austria sunt legate direct de istoricul de angajare, astfel că cetățenia austriacă nu este un criteriu esențial pentru calificare. Aproximativ unul din cinci angajați din Austria provine din alte țări. Cu condiția să îndepliniți cerințele de vârstă și de contribuție, vă puteți solicita pensia în Austria, indiferent de naționalitate.

Pensia pentru munca din Austria, în România? Desigur!

„Cea mai importantă documentație este contractul dvs. de la locul de muncă din Austria. Contribuțiile se fac atât la pensia guvernamentală, cât și la pensia privată în sistemul austriac de economii pentru pensii. Numele întreprinderii private de pensii este de obicei inclus în contractul de muncă, ceea ce face simplă localizarea informațiilor necesare pentru a face o solicitare în viitor.

Al doilea document este o certificare a veniturilor pe care le-ați primit. Se numește Lohnzettel și compania dumneavoastră este obligată să vă prezinte unul anual. Dacă ați lucrat pentru mai multe locuri de muncă, va trebui să furnizați confirmări pentru fiecare an, precum și pentru fiecare angajator pentru care ați lucrat. Această confirmare notează taxele pe care le-ați plătit deja.

Identificarea dvs. este al treilea pas, deși nu este în niciun caz cel mai puțin esențial. Pentru ca firmele de pensii să poată comunica cu dumneavoastră, este necesar să oferiți verificarea identități dvs“, a explicat reprezentantul unei firme care se ocupă de depunerea documentelor de pensionare în alte țări.

Astfel, pentru românii care au muncit în Austria și doresc să se pensioneze în această țară, sistemul de pensii generos și posibilitatea de transferare facilă a pensiei de stat reprezintă o opțiune atractivă. Întoarcerea acasă, după ani de muncă în străinătate, poate fi acum însoțită de beneficii și siguranță financiară oferite de sistemul de pensii din Austria.

