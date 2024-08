"A te duce la psiholog nu înseamnă că eşti nebun". România, pe locul trei mondial la boli psihice. Psih. Cristina Zaharia atrage atenția: În Bucureşti, există un singur spital de boli psihice!

"România, în momentul de faţă, se află pe locul trei la nivel mondial în incidența bolilor psihice, în condiţiile în care doar în Bucureşti există un singur spital de boli psihice - Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia". Sănătatea psihică a românilor ocupă, în incidența bolilor psihice, un loc fruntaş şi asta este trist, spune foarte multe despre nivelul nostru de sănătate psihică", a spus Cristina Zaharia pentru DCNews.

"A te duce la psiholog nu înseamnă că eşti nebun"

"Am trâmbiţat în toate emisiunile în care am fost, chiar dacă nu eram pe subiect, am făcut tot posibilul să fiu invazivă şi am încercat să expun nişte puncte de vedere tocmai ca să inoculez în mintea oamenilor că a te duce la psiholog nu înseamnă că eşti nebun. A lua tratament de la psihiatru pe un an, doi, trei, în cazul în care nu ai schizofrenie şi nici o depresie de gradul 4, este inuman, pentru că îţi creează dependenţă şi nu mai poţi să stai fără acel tratament psihiatric.

Am încercat să spun oamenilor că orice afecţiune psihică netratată în timp util de la declanşarea acesteia este foarte greu de tratat după aceea, pentru că este deja instalată. Am încercat să spun oamenilor că, dacă nu avem sănătate mintală, nu avem absolut nimic. Degeaba eşti sănătos tun dacă mintea ta este tulburată. Este clar că nu poţi să fii eficient pe plan personal, social, profesional şi familial", a punctat psihologul.

"Foarte mulţi nu îşi permit un proces psihoterapeutic"

"Foarte mulţi nu îşi permit, ţintit, pe termen lung, un proces psihoterapeutic, pentru că durata nu o ştie nici psihologul. Ca psiholog, nu am de unde să ştiu cum reacţionează omul acela la sugestiile mele, la tematica pe care i-o dau, la tot ceea ce implică acest proces de reintrare în normalitate. Sunt oameni care au reacţionat rapid - i-am avut 2-3 luni în terapie - şi sunt oameni care au stat un răstimp mult mai îndelungat", a spus Cristina Zaharia.

Tratamentele antidepresive, greșeală majoră

De asemenea, recent, psihologul a tras un semnal de alarmă referitor la tratamentele antidepresive și modul greșit în care se procedează în unele cazuri.

"Orice tratament alopat trebuie revizuit periodic de către medicul psihiatru sau de către medicul de familie deoarece unul dintre aceştia poate da tratamente. Psihologii nu au dreptul să elibereze rețete sau să sugereze tratament. Sunt persoane care apelează la psihiatru, îşi reînnoiesc reţeta fără să mai fie evaluate de către medicul respectiv și atunci există probabilitatea ca medicația respectivă să dea dependență.

Orice medicament împotriva depresiei ar trebui să aibă un oarecare rezultat sau o eficacitate în primele 3-4 săptămâni de la începerea acestuia. Dacă nu este vizibilă îmbunătățirea stării de sănătate, atunci fie medicaţia probabil nu este cea potrivită pentru persoana respectivă, fie trebuie revizuit dozajul tratamentului pe care îl ia. Nu poţi să dai acelaşi tratament unui număr mare de depresivi deoarece fiecare are tiparul lui. Nu trebuie să iei pe termen lung medicația prescrisă, pentru că foarte multe dintre tratamentele de pe piaţă, îndeosebi benzodiazepinele, pot crea dependenţă şi, atunci, persoana respectivă poate să rămână tot restul vieţii ancorată de un tratament.

Nu ştii câte cazuri îmi vin la cabinet... Sunt persoane care au tratamente puternice, pentru că aceste tratamente sunt droguri de sinteză. Sunt droguri comerciale medicale, dar tot droguri sunt. Pacienții care puteau sa depășească un episod depresiv cu ajutor psihoterapeutic ajung dependenți de nişte pastile care îi menţin cumva pe linia de plutire, dar majoritatea declară că nu se mai simt bine în pielea lor", a explicat psihologul.

