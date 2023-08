A murit chitaristul Robbie Robertson, un apropiat al lui Bob Dylan

Robbe Robertson a murit după o lungă suferință, a anunțat managerul său, conform BBC.

Trupa The Band a fost extrem de cunoscută la sfârșitul anilor 1960, iar concertul de final al acesteia a făcut subiectul documentarului The Last Waltz, în 1978, realizat de Martin Scorsese.

Robertson a scris cântece precum The Weight și The Night They Drove Old Dixie Down.

Jaime Royal Robertson, numele real al lui Robbe Robertson, s-a născut în Toronto în 1943 și a plecat de acasă pentru a urma o carieră în muzică la vârsta de 16 ani.

The Band era cunoscută pentru colaborarea cu Bob Dylan înainte de succesul albumului de debut din 1968, Music From Big Pink.

Ei au lansat mai multe albume apreciate în anii 1970 și, după ultimul concert 1976, s-au reunit fără Robertson pentru o serie de turnee și melodii noi în anii 1980 și 1990.

După The Last Waltz, a colaborat cu Scorsese la coloanele sonore ale unora dintre cele mai cunoscute filme ale regizorului, inclusiv Raging Bull din 1980 și The Irishman din 2019.

Scorsese l-a numit pe Robertson un „gigant” și „o constantă în viața și munca mea”.

„Cu mult înainte să ne întâlnim vreodată, muzica lui a jucat un rol central în viața mea – a mea și a milioane și milioane de alți oameni din toată lumea”, a spus el.

„Efectul său asupra formei de artă a fost profund și de durată”, a mai spus Scorsese.

