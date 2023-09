A fost publicată lista celor 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur. Cine este marele favorit

Iată lista completă:

Andre Onana (Inter - actual Manchester United / Camerun)

Josko Gvardiol (RB Leipzig - actual Manchester City / Croația)

Karim Benzema (Real Madrid - actual Al-Ittihad / Franța)

Jamal Musiala (Bayern / Germania)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipt)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund - actual Real Madrid / Anglia)

Bukayo Saka (Arsenal / Anglia)

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt - actual PSG / Franța)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgia)

Bernardo Silva (Manchester City / Portugalia)

Yassine Bounou (Sevilla - actual Al-Hilal / Maroc)

Martin Odegaard (Arsenal / Norvegia)

Julian Alvarez (Manchester City / Argentina)

Ilkay Gundogan (Manchester City - actual Barcelona / Germania)

Vinicius Junior (Real Madrid / Brazilia)

Lionel Messi (PSG - actual Inter Miami / Argentina)

Rodri (Manchester City / Spania)

Lautaro Martinez (Inter / Argentina)

Antoine Griezmann (Atletico / Franța)

Robert Lewandowski (Barcelona / Polonia)

Kylian Mbappe (PSG / Franța)

Kim Min-Jae (Napoli - actual Bayern / Coreea de Sud)

Victor Osimhen (Napoli / Nigeria)

Luka Modric (Real Madrid / Croația)

Harry Kane (Tottenham - actual Bayern / Anglia)

Emiliano Martinez (Aston Villa / Argentina)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli / Georgia)

Ruben Dias (Manchester City / Portugalia)

Nicolo Barella (Inter / Italia)

Erling Haaland (Manchester City / Norvegia)

Marele favorit rămâne Leo Messi, care a câştigat Cupa Mondială cu Argentina, campionatul în Franţa, dar şi Supercupa Franţei. El are 38 de goluri şi 25 de assist-uri în ultimul an, conform Digisport.

Neymar spune că el şi Messi au trăit un iad la PSG



"El a fost în paradis cu Argentina, a câştigat tot în aceşti ultimi ani, iar cu Paris a trăit infernul, noi am trăit infernul, el şi cu mine", a declarat "Ney" (31 ani), care s-a aflat şase sezoane sub culorile clubului parizian, cu care a cucerit cinci titluri de campion al Franţei, dar a îndurat adesea, ca şi Messi, huiduielile publicului de pe Parc des Princes.



"Am fost foarte frustraţi, pentru că nu am eram acolo pentru asta, ci pentru a da tot cea aveam mai bun, pentru a fi campioni. De aceea am venit să jucăm împreună, am fost împreună pentru a scrie istorie", a justificat Neymar, care a fost coechipier cu Messi la Barcelona.



"Dar din păcate, noi nu am reuşit", a regretat el.



Paris Saint-Germain, în ciuda sumelor investite de proprietarul qatarian şi salariile oferite lui Messi şi Neymar, nu a reuşit să-şi atingă obiectivul, acela de a câştiga Liga Campionilor, scrie Agerpres.

