Zelenski promite să recupereze Crimeea: "Este pământul nostru" 

"Este pământul nostru. Poporul nostru. Istoria noastră", a spus Zelenski, potrivit unei declaraţii difuzate duminică.



Prin recuperarea Crimeei, în Ucraina se va instala pacea, a adăugat el.



"Vom readuce steagul ucrainean în toate colţurile Ucrainei", s-a angajat şeful statului.



Ziua de 26 februarie a fost declarată de Zelenski în 2020 zi de rezistenţă împotriva ocupaţiei ruse din Crimeea. În 2014, înainte de anexarea peninsulei de către Rusia, în faţa parlamentului regional din Simferopol a avut loc o amplă demonstraţie pe data de 26 februarie, mai mulţi oameni fiind ucişi.

Sondaj în Ucraina: 95% din populație crede în victoria împotriva Rusiei

La un an de când a început campania militară a Rusiei împotriva Ucrainei, un procent de 95% dintre ucraineni cred în victoria ţării lor, susţine un sondaj prezentat de institutul ucrainean Rating Group; sondajul arată că determinarea ţării nu a scăzut după un an de război, relatează miercuri AFP.



Mai mult, 97% dintre ucraineni au încredere în armata lor, faţă de 65% în 2019, şi 90% în preşedintele lor Volodimir Zelenski, care în ianuarie 2022 coborâse la o cotă de încredere de 36%.



În timp ce 17% din populaţie afirmă că a pierdut o persoană apropiată ucisă în război, mai mult de jumătate consideră imposibilă restabilirea relaţiilor amicale cu ruşii şi cu belaruşii. Pentru 22% o asemenea restabilire ar fi posibilă în 20-30 de ani şi pentru 11% în 10-15 ani.



Două treimi dintre ucraineni au remarcat o deteriorare a situaţiei lor economice şi 36% au spus că şi-au pierdut locul de muncă.



Însă procentul ucrainenilor care trăiesc separaţi de apropiaţii lor din cauza războiului a scăzut de la 41% în martie 2022 la 21% un an mai târziu.



Institutul ucrainean menţionat precizează că a realizat sondajul în februarie, pe un "eşantion reprezentativ" de peste 1.600 de cetăţeni ucraineni din diverse regiuni ale Ucrainei, cu excepţia teritoriilor ocupate de Rusia, relatează Agerpres.

