Vladimir Putin, blocat în avion din cauza atacurilor ucrainene asupra Moscovei

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Întoarcerea lui Vladimir Putin din Turkmenistan a fost blocată de restricțiile impuse traficului aerian din Moscova, după o alertă privind atacuri cu drone ucrainene. Mai multe aeronave din flota specială a statului rus nu au putut ateriza la ora planificată.

Potrivit publicațiilor independente rusești și datelor de urmărire a zborurilor, mai multe avioane din detașamentul special „Rossiya”, responsabil pentru transportul președintelui și al altor oficiali de rang înalt, au întâmpinat probleme la apropierea de Moscova. Cel puțin cinci aeronave nu au putut ateriza imediat, iar trei dintre acestea reveneau din Turkmenistan.

Unul dintre avioanele urmărite, cu numărul de înmatriculare RA-96025, a decolat din Turkmenbași și avea ca destinație aeroportul Vnukovo din Moscova. Aeronava a fost redirecționată spre Sankt Petersburg, potrivit publicației independente rusești Agentstvo, citată de Il Gazzettino.

Alte avioane Il-96, tip utilizat și pentru transportul președintelui rus, au efectuat manevre de așteptare deasupra Moscovei și a regiunii înconjurătoare înainte de a putea ateriza.

Toate cele patru aeroporturi din Moscova, afectate

Autoritățile ruse au impus restricții temporare asupra decolărilor și aterizărilor pe toate cele patru aeroporturi care deservesc capitala: Vnukovo, Șeremetievo, Domodedovo și Jukovsky.

Măsurile au fost luate pe fondul amenințării unor atacuri cu drone. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât 15 drone care se îndreptau spre capitală.

Potrivit cifrelor publicate vineri de presa internațională, peste 370 de zboruri au înregistrat întârzieri, iar alte 62 au fost anulate în decurs de aproximativ 24 de ore. Datele detaliate pentru trei dintre aeroporturi indicau 158 de zboruri întârziate și 38 anulate la Vnukovo, 157 de întârzieri și 11 anulări la Șeremetievo, respectiv 58 de întârzieri și 13 anulări la Domodedovo, potrivit presei azere.

Restricțiile au afectat atât cursele comerciale, cât și zborurile oficiale. În astfel de situații, aeronavele pot fi ținute în aer, redirecționate spre alte aeroporturi sau obligate să aștepte până când autoritățile permit reluarea operațiunilor.

Putin s-a întors de la summitul din Turkmenistan

Președintele rus a participat în 8 octombrie la evenimentele organizate în Turkmenistan, inclusiv la reuniunea liderilor CSI, care a avut loc în zona turistică Avaza. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai mai multor foste republici sovietice și a inclus discuții privind cooperarea regională.

Întoarcerea delegației ruse a coincis cu restricțiile impuse în spațiul aerian al Moscovei, ceea ce a alimentat relatările potrivit cărora deplasarea președintelui ar fi fost serios perturbată.

Nu există însă indicii publice suficiente pentru a concluziona că atacul ucrainean a fost organizat special pentru a împiedica întoarcerea lui Putin. De asemenea, Kremlinul nu a oferit o explicație detaliată privind traseele aeronavelor prezidențiale și nici nu a confirmat public că liderul rus a fost blocat în aer.

Atacurile cu drone provoacă perturbări repetate în Rusia

Restricțiile temporare de zbor au devenit o măsură frecventă în Rusia, în contextul atacurilor cu drone atribuite Ucrainei. Închiderea preventivă a aeroporturilor este utilizată pentru reducerea riscurilor în cazul unor amenințări aeriene, dar poate produce efecte în lanț asupra traficului comercial și a transportului oficial.

Incidentul de vineri arată că asemenea măsuri pot afecta inclusiv deplasările conducerii ruse. Totuși, până la publicarea unei confirmări oficiale privind aeronava în care se afla Putin, afirmația că președintele a fost efectiv blocat în avion rămâne o relatare bazată pe reconstituirea traseelor de zbor, nu un fapt confirmat de Kremlin.