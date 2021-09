Vladimir Putin a intrat în CARANTINĂ

Președintele rus Vladimir Putin, într-o conversație telefonică cu președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, a declarat că este obligat să respecte regimul de autoizolare și va participa la evenimente din Dușhanbe online, transmite Interfax.



"Vladimir Putin a spus că deoarece mai mulți membri ai anturajului său s-au infectat cu Covid-19, ll trebuie să respecte regimul autoizolării pentru o anumită perioadă de timp.", a declarat marți serviciul de presă de la Kremlin.

„Având în vedere acest lucru, președintele rus va participa la sesiunea Consiliului de Securitate Colectivă CSTO programată pentru această săptămână la Dușhanbe, la o reuniune a Consiliului șefilor de stat ai Organizației de Cooperare din Shanghai și la o reuniune comună a șefilor statele membre CSTO și SCO prin videoconferință.", a mai precizat serviciul de presă.

Cu câteva zile înainte Vladimir Putin a spus că există mulți bolnavi în anturajul său.

"Din păcate, medicii noștri studiază acolo, chiar și în anturajul meu, apar probleme provocate de acest COVID. Trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat acolo.", a spus președintele spus, menționând că foarte mulți ruși se îmbolnăvesc.

Vladimir Putin, imunizat cu un vaccin rusesc

Președintele rus Vladimir Putin și-a făcut în luna aprilie rapelul vaccinului anti-COVID. Serul pe care l-a ales, rămâne a fi un mister. El a refuzat să spună cu care dintre cele trei vaccinuri dezvoltate în Rusia a fost imunizat. Președintele rus a precizat că nu a avut careva efecte secundare în urma rapelului.

"Ei bine, am făcut această vaccinare și am ieșit aproape imediat pe hol, cu 10 minute înainte să plec, am primit vaccinul. După cum puteți vedea, totul este în regulă, fără efecte secundare, fenomene. Nici nu simt că am făcut acest vaccin, totul este în regulă ", a spus Putin la postul de televiziune "Rusia-24".

Tot atunci, Vladimir Putin s-a lăudat și că a făcut sport, iar după prima vaccinare are deja un răspuns imun.

"Apropo, după cum au spus medicii, după prima vaccinare există deja un răspuns imun atât de bun. În orice caz, efectul este pozitiv, nu există efecte secundare, așa cum am spus deja de două ori.", a adăugat Putin.