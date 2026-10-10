VIDEO Dan Podaru, către Nicușor Dan: ”Nu mai ești un președinte jucător, ești mai mult decât atât”. Val Vâlcu arată o ipocrizie: ”O să spui că sunt un dinozaur, dar e realitatea”

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Dan Podaru, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român (PER), critică nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier și acuză că președintele Nicușor Dan a ignorat PSD în desemnarea șefului Guvernului. Invitat la DCNews, acesta susține că România are nevoie de o schimbare și avertizează că șeful statului riscă să depășească rolul de mediator între partide.

”E un moment nefericit” pentru România, spune Dan Podaru, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român (PER), după nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Dacă ar fi în Parlament, afirmă: ”Nu cred că l-am vota pentru că e momentul ca România să realizeze o schimbare”.

”Până în acest moment, domnul Bolojan și-a demonstrat limitele, într-un an și jumătate, iar domnul Luca Niculescu reprezintă a patra propunere neconstituțională din punctul meu de vedere, a președintelui Nicușor Dan, care nu a ținut cont de opinia primului partid, ca număr de parlamentari și procente, aflat în Parlament, adică PSD. Ar fi fost firesc și normal ca, încă de la prima alegere să dea posibilitatea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să vină cu o propunere de premier, el însuși sau altcineva de la nivelul conducerii PSD” a spus Dan Podaru, în interviul acordat DCNews.

”N-a candidat nimeni pe barba lui, atunci suntem într-o deplină ipocrizie”

Jurnalistul Val Vâlcu a ridicat o problemă, însă: ”A fost adus la Cotroceni de către #rezist. Cum să-i dezamăgească?”. ”Președintele României trebuie să-și păstreze neutralitatea” afirmă Dan Podaru. ”Încă din `91 - `92, am remarcat ipocrizia actului fundamental. O să spui că sunt un dinozaur, dar asta este realitatea. Într-un sistem democratic de monarhie constituțională, te-ai aștepta ca monarhul să fie deasupra partidelor. Dacă ai un președinte care cere al doilea mandat - și este sprijinit de anumite forțe politice, n-a candidat nimeni pe barba lui, atunci suntem într-o deplină ipocrizie ca președintele să fie deasupra partidelor”.

”Nu mai ești un președinte jucător, ești mai mult decât atât”

”Ar trebui să fie un partener al partidelor” afirmă Dan Podaru, considerând că-n situația de astăzi, ”Nicușor Dan încearcă să modifice tipul e stat și de mod în care președintele României conduce statul și să implementeze o politică prezidențială. În momentul în care le ceri ultimilor doi premieri desemnați să vină să se consulte cu tine, nu mai ești un președinte jucător, ești mai mult decât atât”.