Unele dintre cele mai uimitoare lucruri despre Univers

Toată materia obișnuită, toate particulele care ne formează și tot ceea ce putem vedea reprezintă doar 4% din materia sa. Am descoperit componenta majoră de masă a Universului, care reprezintă 70% din ea, în 1998. Noi o numim energie întunecată – deși nimeni nu are nici cea mai mică idee despre ce este exact, scrie Sky at Night Magazine.

Pentru a-l parafraza pe biologul britanic JBS Haldane, "Universul nu este mai ciudat decât ne imaginăm. Este mai ciudat decât ne putem imagina". Pentru a celebra acest fapt plin de bucurie, aici sunt câteva dintre cele mai uluitoare descoperiri spațiale din timpurile recente.

Există o gaură neagră supermasivă în inima fiecărei galaxii

Galaxiile active pompează adesea de 100 de ori mai multă lumină decât o galaxie normală. Odată cu descoperirea în 1963 a quasarilor, a fost clar că lumina nu provine de la stele, ci dintr-o regiune centrală mai mică decât sistemul solar.

Singura sursă de energie imaginabilă este materia încălzită până la incandescență, în timp ce se rotește într-o gaură neagră gigantică de până la 50 miliarde de ori masa Soarelui

În anii 1990s, telescopul spațial Hubble al NASA a descoperit că, deși galaxiile active reprezintă doar aproximativ 1% din galaxii, găurile negre supermasive nu sunt o anomalie.

Aproape fiecare galaxie, inclusiv Calea Lactee, conține una, dar lipsită de hrană, majoritatea s-au oprit.

Ce fac găurile negre supermasive în inima galaxiilor? Au fost semințele în jurul cărora galaxiile s-au congheiat? Sau galaxiile nou-născute le-au creat? Acestea rămân unele dintre cele mai mari întrebări nerezolvate din astrofizică.

Universul are aceeași temperatură peste tot

Căldura mingii de foc Big Bang a fost îmbuteliată în Univers. Nu avea unde să meargă, așa că este încă în jurul nostru astăzi.

Ciudat este că temperatura sa – 2,725°C peste zero absolut (-270°C), cea mai mică temperatură posibilă – este în esență aceeași peste tot.

Cu toate acestea, dacă ne imaginăm expansiunea cosmică care se desfășoară înapoi, ca un film în sens invers, descoperim că părți ale Universului care se află astăzi pe părți opuse ale cerului nu au fost în contact atunci când mingea de foc a radiației s-a eliberat de materie.

Cu alte cuvinte, nu a fost suficient timp pentru ca căldura să se deplaseze între ele și temperatura să se egalizeze de la nașterea Universului.

Astronomii remediază acest lucru prin menținerea faptului că de timpuriu, Universul a fost mult mai mic decât se aștepta, astfel încât căldura s-a învârt cu ușurință.

Pentru a ajunge de la această dimensiune mai mică la dimensiunea sa actuală, Universul a trebuit să treacă printr-o explozie inițială de expansiune super-rapidă, cunoscută sub numele de inflație.

95% din Univers este invizibil

Există o descoperire atât de uimitoare încât nu a intrat încă în conștiința majorității oamenilor de știință care lucrează: Tot ceea ce știința a studiat în ultimii 350 de ani este doar un contaminant minor al Universului.

Doar aproximativ 4,9% din masa-energie a Universului sunt atomi: Genul de lucruri din care tu, eu, stelele și galaxiile sunt făcute (și, din asta, doar jumătate au fost observate cu telescoape).

Aproximativ 26,8% din masa-energia cosmică este materie întunecată invizibilă, dezvăluită pentru că trage cu gravitația sa pe lucrurile vizibile.

Candidații pentru ceea ce constituie materia întunecată includ particule subatomice necunoscute până acum și găuri negre făcute în Big Bang.

Dar, în plus față de materia întunecată, există energie întunecată, reprezentând 68,3% din masa-energia Universului.

Este invizibil, umple tot spațiul și accelerează expansiunea cosmică. Iar cea mai bună teorie a noastră – teoria cuantică – își supraestimează densitatea energetică cu un factor de 1 urmat de 120 de zerouri!

Universul s-a născut

Universul nu a existat pentru totdeauna. S-a născut. În urmă cu 13,82 miliarde de ani, toată materia, energia, spațiul și chiar timpul au erupt într-o minge de foc numită Big Bang.

Mingea de foc a început să se extindă și, din resturile de răcire, au fost în cele din urmă concalate galaxiile – insule mari de stele din care Calea Lactee este una dintre cele aproximativ două trilioane. Aceasta este, pe scurt, teoria Big Bang-ului.

Indiferent de modul în care îl privești, ideea că Universul a apărut din nimic – că a existat o zi fără un ieri – este complet dezolată. Dar asta ne spun dovezile.

Se pune imediat întrebarea: Ce s-a întâmplat înainte de Big Bang?

Reticența de a face față acestei întrebări ciudate este motivul pentru care majoritatea oamenilor de știință au trebuit să fie târâți să lovească și să țipe pentru a accepta ideea Big Bang-ului.

Articolul poate fi citit integral aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News