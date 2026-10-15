Un nou medicament împotriva cancerului pancreatic urmează să fie autorizat. Rată de supravieţuire îmbunătăţită

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat autorizarea unui nou medicament destinat tratării cancerului pancreatic.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat joi autorizarea unui nou medicament destinat tratării cancerului pancreatic aflat într-un stadiu avansat, informează DPA, citată de Agerpres.

Medicamentu - Daraxonrasib - este recomandat pentru adulţii cu cancer pancreatic metastazat care au urmat anterior cel puţin un tratament medical, a precizat agenţia Uniunii Europene.

Daraxonrasib, dezvoltat de compania farmaceutică americană Revolution Medicines şi comercializat sub denumirea Rasonque, a fost autorizat deja în Statele Unite pentru anumiţi pacienţi cu cancer pancreatic metastazat.

Rată de supravieţuire îmbunătăţită

Într-un studiu clinic de fază III, la care au participat 500 de pacienţi, cei trataţi cu Daraxonrasib au supravieţuit aproape de două ori mai mult decât pacienţii au primit chimioterapie după ce boala a progresat în urma unui tratament anterior.

Durata medie de supravieţuire a fost de 12,4 luni pentru pacienţii care au primit Daraxonrasib, în comparaţie cu 6,7 luni pentru cei care au primit chimioterapie, potrivit EMA.

Nu este considerat un medicament care vindecă boala

Medicamentul acţionează prin ţintirea unor mutaţii genetice specifice, care există în mod frecvent în cazurile de cancer pancreatic, contribuind la inhibarea creşterii tumorilor. Totuşi, el nu este considerat un medicament care vindecă boala.

Cancerul pancreatic este una dintre cele mai letale forme de cancer, parţial pentru că simptomele sunt adeseori absente sau foarte vagi în stadiile timpurii ale maladiei, ceea ce înseamnă că boala este frecvent diagnosticată abia după ce a avansat în organism.

Procedură de evaluare accelerată

EMA a evaluat Daraxonrasib în cadrul unei proceduri de evaluare accelerată, rezervată medicamentelor care ar putea răspunde unor nevoi medicale urgente. În baza acestei proceduri, datele clinice disponibile pot fi evaluate înainte de depunerea unei cereri complete de autorizare de lansare pe piaţă.

Comisia Europeană va trebui, de asemenea, să acorde autorizaţia finală de lansare pe piaţă pentru Daraxonrasib, înainte ca medicamentul să poată fi comercializat în UE.

Reamintim că, în luna august a acestui an, medicamentul a fost autorizat și în SUA.

Mariano Barbacid, speranța din Spania

Mariano Barbacid, șeful Grupului de Oncologie Experimentală de la Centrul Național de Cercetare a Cancerului (CNIO), este cel care a conceput terapia care elimină cu succes tumorile pancreatice la șoareci complet și durabil, fără efecte secundare semnificative.

Primele medicamente care vizează ținte moleculare pentru cancerul pancreatic au fost aprobate în 2021, după o jumătate de secol fără îmbunătățiri față de chimioterapia convențională.

În Spania, peste 10.300 de cazuri de cancer pancreatic sunt diagnosticate în fiecare an, ceea ce îl face una dintre cele mai agresive forme de cancer.