Un funcționar public din Londra și-a luat concediu medical și... alte opt locuri de muncă de la domiciliu. S-a machiat să pară bolnav și a câștigat 350.000 de lire sterline

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

Un funcționar public și-a luat concediu medical și a reușit să obțină o serie de locuri de muncă cu normă întreagă care se suprapuneau, încasând 350.000 de lire sterline, între februarie 2020 și septembrie 2023.

Bărbatul în vârstă de 55 de ani, din Whitechapel, estul Londrei, ar fi încasat aproape 350.000 de lire sterline de la opt angajatori între februarie 2020 și septembrie 2023, scrie metro.co.uk.

Concediul medical, o modalitate de a jongla cu diferitele locuri de muncă

Acesta a folosit concediul medical ca o modalitate de a jongla cu diferitele locuri de muncă, a declarat procuroarea Lucy Organ juraților, înainte de a descrie un episod "ridicol" în care ar fi purtat machiaj alb într-un apel video cu șeful său pentru a părea bolnav.

Inculpatul neagă nouă capete de acuzare de fraudă. Instanța a aflat că acesta a început să lucreze pentru Consiliul Tower Hamlets în februarie 2020, înainte de a prelua un al doilea loc de muncă la Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (DEFRA) în aprilie 2021.

Cele două roluri s-au suprapus timp de mai bine de un an, a aflat instanța. Timp de patru luni, în 2022, a deținut și o a treia poziție la East London NHS Trust.

Minciuna cu mama bolnavă

După ce a părăsit consiliul, procurorii spun că Chowdhury a continuat să lucreze pentru Defra, obținând în același timp alte locuri de muncă la Departamentul de Sănătate și Asistență Socială, Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), Departamentul pentru Afaceri și Comerț, Agenția pentru Standarde Alimentare și Ministerul de Interne .

În mai 2023, se presupune că era plătit pentru cinci locuri de muncă cu normă întreagă. Chowdhury a făcut declarații false despre locul său de muncă atunci când a aplicat pentru aceste posturi. Instanța a aflat că Chwdhury le-a spus angajatorilor că a trebuit să lucreze de acasă pentru a avea grijă de mama sa "bolnavă".

Însă procuroarea Organ a spus că volumul său de muncă a devenit în cele din urmă "prea mare pentru a-i face față", iar performanța sa a avut de suferit. Apoi, se pare că și-a luat concediu medical de la unele locuri de muncă, în timp ce a continuat să lucreze în celelalte funcții.

Instanța a aflat că Chowdhury a fost concediat de la unele locuri de muncă din cauza "anxietății mixte și a unei tulburări depresive", dar nu le-a înmânat tuturor angajatorilor săi certificatul medical.

"Se machiase pentru a încerca să se prefacă în fața superiorului său că nu se simte bine"

În mai 2023, managerul său de la UKHSA, Aleesha Adams, a aranjat un apel video pentru a discuta despre concediul său medical recent. La acea vreme, spun procurorii, el deținea în secret cinci locuri de muncă.

Chowdhury a apărut în fața camerelor "tusind și suflându-și nasul", iar fața lui părea albă, în timp ce gâtul său avea o culoare diferită. Instanța a aflat că în timpul întâlnirii, machiajul de pe frunte începuse să se ia.

"Nu exista nicio îndoială în această privință, inculpatul se machiase pentru această ședință a echipei pentru a încerca să se prefacă în fața superiorului său direct că nu se simte bine", spune procuroarea.

"Un incident aproape ridicol"

"Acest incident aproape ridicol demonstrează, spunem noi, cât de departe a fost dispus inculpatul să meargă în înșelăciunea sa", a mai punctat aceasta.

Chowdhury a "greșit" și conectându-se la întâlnire cu o adresă de e-mail Defra, a aflat instanța. Procurorul a spus că aceasta a fost o "minciună" menită să ascundă faptul că lucra în altă parte în același timp. Jurații au aflat că presupusele fraude au ieșit la iveală după ce Inițiativa Națională împotriva Fraudei a alertat DEFRA cu privire la acestea.