Un calamar gigant a fost descoperit pe o plajă din Africa de Sud - FOTO în articol

O creatură marină uriașă a fost găsită pe o plajă din Kommetjie, Africa de Sud, pe 30 aprilie. Este vorba despre o specie de calamar gigant, care trăiește în adâncurile oceanelor.



„A fost incredibil de văzut”, a declarat Alison Paulus, rezidentă din Cape Town și fondatoare a organizației pentru conservarea faunei sălbatice Volunteer and Explore, pentru Live Science. „Corpul creaturii avea în jur de 2,2 metri, cu tentaculele și brațele sunt sigură că s-ar fi întins până la 3,5 metri”, a mai spus aceasta.

This giant Squid washed up on the Beach at Kommetjie during the night. CapeTown pic.twitter.com/gTqY0wArPW — Visual Idea | Software Empresarial Libre (@visualideasv) May 4, 2022

Calamarii giganți sunt printre cele mai evazive animale de pe planetă. Ei trăiesc la adâncimi ale oceanului între 300 până la 1.000 de metri și doar rareori se ridică la suprafața mării. Timp de secole, singurele informații pe care oamenii de știință le-au avut despre aceste creaturi au provenit din studiul carcaselor sau rămășițelor aflate pe plajă. Primele fotografii ale unui calmar gigant viu nu au fost capturate până în 2004, potrivit National Geographic.

Observarea unui calmar uriaș pe o plajă din Africa de Sud este rară, deși nu nemaiauzită. Un pui de calmar uriaș frumos conservat a apărut lângă Cape Town în 2020, a raportat Washington Post. Un alt exemplar adult care a ajuns la țărm în aceeași zonă în 1992 avea puțin peste 9 m lungime, a declarat Devon Bowen, manager digital la Two Oceans Aquarium din Cape Town, pentru site-ul de știri din Africa de Sud Independent Online (IOL).

Cum a ajuns calamarul pe plajă

Acest calmar a a ajuns pe plajă noaptea, după ce a suferit răni, posibil de la o întâlnire cu o barcă comercială sau o navă de pescuit.

„Am putut vedea o tăietură lungă deasupra tentaculelor sale, despre care presupunem că era de la elicea unei bărci”, a spus Paulus. Investigațiile efectuate de profesioniștii în domeniul animalelor sălbatice au arătat că animalul era o femelă. „Aș spune că cel mai probabil a fost lovită de o navă în timp ce se afla la suprafața mării”, a declarat pentru IOL Jon Friedman, ofițer pentru animale sălbatice de la Cape of Good Hope Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA).

