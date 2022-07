U2 la Radio DC News. Sâmbătă noaptea - ”Live From Paris / 4 July, 1987”. Al doilea concert din seria ”Midnight Live Concerts at Radio DC News.ro”

Seria "Midnight Live Concerts at Radio DC News.ro" continuă sâmbăta aceasta, de la ora 23:59, cu un concert fabulos al trupei U2.

Este vorba de concertul din Franța: ”Live From Paris / 4 July, 1987”.

Concertul a făcut parte din turneul ”Joshua Tree”, cel care i-a propulsat cu adevărat pe ci de la U2 în istoria muzicii.

Concertul a fost lansat inițial sub formă de video pe DVD-ul bonus, care a fost inclus în pachetul albumului remasterizat ”The Joshua Tree” , lansat pe 20 noiembrie 2007.

Printre melodiile cele mai cunoscute se numără: "I Still Haven't Found What I'm Looking For" , "With or Without You", "Pride (In the Name of Love)", "The Unforgettable Fire", "I Will Follow" sau "Sunday Bloody Sunday".

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc în timpul concertului. Astfel, în timp ce se cânta "With or Without You", mai mulți fani au aprins o fumigenă, iar Bono a reacționat gândindu-se că ar putea fi vorba de gaze lacrimogene. Artistul oprește spectacolul și, după reluarea acestuia, este nevoit să improvizeze și să adauge versuri noi la melodia "With or Without You".

Rămâneți cu Radio DC News!

Seria Midnight Live Concerts va continua și duminică:

Duminică 31.07.2022 Ora 23.59.00 - Metallica - Live In Mexico City/1993".

U2

Formată în 1976, U2 este o trupă irlandeză rock din Dublin.

Grupul este format din Bono (voce principală și chitară ritmică), Edge (chitară principală, clape și cori), Adam Clayton (chitară bas) și Larry Mullen Jr. (tobe și percuție) .

Având inițial influențe post-punk, stilul muzical al lui U2 a evoluat de-a lungul carierei lor. Totuși, stilul specific U2 este inconfundabil și a rămas acolo, indiferent de album, fiind construit în special în jurul vocii expresive a lui Bono și a acordurilor de chitară ale lui Edge.

Foarte apreciați pentru spectacolele lor live, cei de la U2 au organizat mai multe turnee speciale de-a lungul carierei lor.

U2 a lansat 14 albume de studio și este unul dintre cei mai bine vânduți artiști de muzică din lume, vânzând aproximativ 150-170 de milioane de discuri în întreaga lume.

Au câștigat 22 de premii Grammy, mai mult decât orice altă trupă, iar în 2005, au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame. Revista Rolling Stone a clasat U2 pe locul 22 pe lista „Cei mai mari 100 de artiști ai tuturor timpurilor”. De-a lungul carierei lor, membrii U2 au militat pentru cauzele drepturilor omului și justiției sociale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News