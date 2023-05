Tren deraiat în Crimeea în urma unei explozii. Serviciile secrete ucrainene: Nu va fi pace cât ruşii sunt acolo - Foto

'Pe aceste rute de cale ferată sunt transportate arme, muniţii, vehicule blindate şi alte mijloace folosite în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, aşa că este firesc ca şinele să se deterioreze şi să nu funcţioneze o perioadă de timp', a afirmat Iusov într-o intervenţie televizată, ale cărui declaraţii sunt citate de agenţia oficială ucraineană Ukrinform.

Foto

Unidentified persons blew up railroad tracks in the Simferopol district of temporarily occupied Crimea. As a result, five railroad cars with grain derailed. The railroad connection between Simferopol and Sevastopol has been suspended, report Russian media and Telegram channels. pic.twitter.com/Y7NGyPC15y