"Trebuie să facem ca viața noastră să merite". Horia Brenciu, moment plin de sinceritate: Iubirea mă va ajuta să trec prin orice

"Povestea mea cu Alice are nevoie de o carte, dar o s-o exprim într-un sinopsis. Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, "Sarabanda", la TVR, "Asul din mânecă", la Național TV, și filmul serial "Om sărac, om bogat", la PRO TV. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat", a povestit Horia Brenciu pentru viva.ro.

"Iubirea mă va ajuta să trec prin orice"

Întrebat dacă s-a speriat, la începutul relației cu soția sa, dat fiind faptul că ea fusese căsătorită și avea deja două fiice, artistul a mai spus: "Din prima clipă, am înțeles că iubirea mă va ajuta să trec prin orice. Aveam experiență cu copiii, de la "Tip Top Minitop". Iar fetele au fost prietenele mele din prima, cu atât mai mult cu cât le știam de mici… Niciodată nu m-am comparat cu alte cupluri, la capitolul longevitate, iar în ceea ce privește începutul relației mele cu Alice, îl pot ascocia cu un spectacol. Când apari pe scenă, niciodată nu știi precis cum va decurge concertul, dar emoțiile pe care le ai trebuie să fie unele constructive".

"Trebuie să facem ca viața noastră să merite"

"Viața mea are zile mișto și zile nasoale. E imperfectă, ca și mine… Dar asta nu mă împiedică s-o fac mai frumoasă, pe măsură ce curge. Ziua poate să aibă și 30 de ore. Dacă nu le umpli cu drag, cu iubire, tot degeaba… Crezul meu este că în tot ceea ce fac e necesar să strecor pasiune, fie că sunt la concert sau în familie, fie că sunt la tenis sau merg cu copiii prin parc… Trebuie să facem ca viața noastră să merite și pentru asta e esențial să avem amintiri, pentru că prin ele vezi cât de frumos și intens ți-ai trăit zilele. Sună frumos, nu-i așa? Nu-mi iese tot timpul rețeta asta, dar nu mă dau bătut", a spus Horia Brenciu.

