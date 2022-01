Tratament nou pentru combaterea alcoolismului. Schimbare radicală de la serviciile normale de tratare a dependenței

O infuzie din ketamină anestezică folosită pe scară largă ar putea reprezenta „o nouă speranță” în tratamentul a milioane de oameni care au probleme cu alcoolul, au spus oamenii de știință care studiază medicamentul.

Persoanele cu probleme severe de alcool, cărora li s-au administrat perfuzii cu ketamină combinate cu terapia psihologică, au renunțat la alcool mai mult decât cei care au primit un tratament standard pentru alcoolism, potrivit concluziilor unui studiu publicat marți în American Journal of Psychiatry.

Riscul de recidivă în grupul care a primit terapie cu ketamină timp de șase luni a fost de 2,7 ori mai mic decât în ​​cazul celor care au primit un placebo plus consiliere psihologică pentru renunțarea la alcool, au spus cercetătorii de la Universitatea din Exeter și Awakn Life Sciences, o companie biotehnologică din SUA, într-un comunicat de presă.

Celia Morgan, liderul studiilor KARE pentru reducerea recidivei alcoolului (Ketamine for Reduction of Alcohol Relapse), a declarat: „Nu am avut noi tratamente pentru alcoolism în ultimii cincizeci de ani. Am descoperit că dozele controlate, mici de ketamină, combinate cu terapie, pot oferi o nouă speranță alcoolicilor și pot salva vieți.”

„Schimbare radicală de la serviciile normale de tratare a dependenței”

Ketamina este utilizată pe scară largă pentru ameliorarea durerii și pentru a adormi oamenii în timpul operațiilor chirurgicale. Organizația Mondială a Sănătății l-a clasificat drept „medicament esențial” din 1985.

Ketamina poate provoca halucinații, disociere și modificări ale percepției, motiv pentru care are potențialul de a trata afecțiunile de sănătate mintală caracterizate prin comportament rigid, cum ar fi dependența.

Celia Morgan, profesor de psihofarmacologie la Universitatea din Exeter, a declarat pentru Insider că abordarea a fost „o schimbare radicală de la serviciile normale de tratare a dependenței la un medicament catalizator pentru terapia psihologică”.

De asemenea, acesta a spus că participanții au primit trei perfuzii pe parcursul a trei săptămâni, cu o sesiune finală de terapie sau educație în a patra săptămână.

„Este cu adevărat promițător că efectele au fost observate la șase luni după o perioadă destul de scurtă de tratament”, a spus ea.

„Sperăm că aici, în Marea Britanie, ar trebui să fie ceva care să fie disponibil pe scară largă în termen de trei până la cinci ani”, a spus ea, adăugând că echipa se pregătește să fie lansat ca tratament și în SUA și alte state.

„Deși efectele sunt de lungă durată la unii, nu este probabil să fie un tratament eficient pentru toată lumea”, a spus ea. „Va trebui să explorăm în continuare în viitor modul în care pot fi oferite sesiunile de amplificare”, a concluzionat Morgan.

Experții au avertizat că va trebui întreprins un studiu mai amplu pentru a înțelege mai bine beneficiile potențiale ale utilizării ketaminei pentru tratarea alcoolismului, scrie Science Alert.

