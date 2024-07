Totul despre „Cina cea de Taină” de la Paris. A fost defăimată imaginea Sfinților Apostoli la Jocurile Olimpice? O paralelă cu Charlie Hebdo

Momentul cel mai controversat al Jocurilor Olimpice a fost, de departe, crearea unei scenete la o masă, care avea drept protagoniști câteva drag queen celebre (printre care Nicky Doll, Paloma și Piche, recunoscute după barba lui blondă). Scena amintește de Cina cea de Taină a lui Iisus cu apostolii lui.

Aceste apariții, care au surprins atât participanții, cât și spectatorii, au devenit rapid subiectul principal al comentariilor și dezbaterilor în mass-media și pe rețelele sociale.

"Cina cea de Taină" (în italiană Il Cenacolo sau La Ultima Cena) este o pictură murală realizată de Leonardo da Vinci între anii 1495 și 1498, la cererea ducelui Ludovic Sforza din Milano. Această capodoperă renumită se află în fosta sală de mese a bisericii dominicane Santa Maria delle Grazie din Milano și este considerată una dintre cele mai celebre opere de artă din lume.

Compoziția sa a fost meticulos construită pe principii aproape matematice, apostolii fiind grupați în patru grupuri de câte trei, cu Iisus plasat central, în fața unei ferestre care deschide perspectiva către un peisaj cu un orizont jos și cerul ca fundal. Inițial s-a crezut că Leonardo a acordat un rol secundar culorii, datorită formării sale toscane axate pe relief, însă lucrările moderne de restaurare au infirmat această opinie, relevând complexitatea și importanța cromaticii în opera sa.

La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, momentul recreerii unei scenete inspirate de geniul lui Leonardo da Vinci a captat atenția tuturor și a generat o mulțime de comentarii.

Această reprezentare artistică a reușit să impresioneze prin creativitatea și originalitatea sa, declanșând dezbateri aprinse atât în rândul participanților, cât și al spectatorilor. Reinterpretarea capodoperei a fost privită din multiple perspective, devenind astfel un subiect central de discuție în mass-media și pe rețelele sociale.

Însă... este sau nu totul o blasfemie? A fost recreat un moment religios cu semnificații profunde sau pictura lui Leonardo da Vinci?

În fresca lui Leonardo da Vinci, există 12 apostoli, în mijlocul cărora se află Iisus Hristos. În reinterpretarea acesteia, la Jocurile Olimpice, numărul personajelor este mărit. Fresca lui Leonardo da Vinci, realizată la comanda ducelui Ludovic Sforza din Milano, nu este o icoană și nu a fost niciodată sfințită.

Există extrem de multe reinterpretări ale picturii lui da Vinci. Atașez mai jos câteva. Unele sunt preluate chiar din celebrul "The Simpsons".

