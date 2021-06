Ruptură în PNL. ”PNL se va rupe într-o formă sau alta” crede jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, conform intervenției la Antena 3.

Dovadă stau și replicile din ședința PNL de astăzi. Raluca Turcan i-a făcut mai multe reproșuri lui Ludovic Orban. Actualul președinte al PNL consideră că a făcut ”declarații corecte”.

”Dumneavoastră ați dat tonul, domnule Orban. Vreau să știți că atacând colegii de partid subminați autoritatea miniștrilor” ar fi spus Raluca Turcan în ședința PNL de astăzi, conform Antena 3.

Ludovic Orban este de altă părere: ”Eu nu am atacat colegii, am făcut declarații corecte. Am susținut toate deciziile guvernamentale. Dacă vi se pare atac să vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi...”.

”În competiția internă, cine nu înțelege că avem o ocazie unică să valorificăm guvernarea și proiectele pentru categorii pe care PNL le-a pierdut, înseamnă că nu-și înțelege misiunea politică” a spus Raluca Turcan, după ședința PNL.

De ce îl susține Turcan pe Cîțu la șefia PNL

De curând, Raluca Turcan și-a explicat susținerea pentru Florin Cîțu la șefia PNL.

”Eu îl susţin pe Florin Cîţu la preşedinţia Partidului Naţional Liberal. În primul rând, Florin Cîţu este parte activă în acest proces de reformă pe care suntem obligaţi să-l ducem la bun sfârşit. Eu, ca om politic, aflat în serviciul public de aproximativ 16 ani, chiar şi mai bine, sunt convinsă că dacă ratăm şi acest moment de reformă, vom ajunge la colapsarea unor sisteme importante, sisteme vitale din România. Şi în acelaşi timp, politic, PNL va avea o mare problemă să se mai redreseze. Aş putea spune că o reformă acum poate să conducă la o guvernare pentru PNL de opt ani de zile, o tărăgănare a reformelor acum, la guvernare, ar putea să ducă PNL la desfiinţare. Şi de aceea, eu susţin cu tărie că Florin Cîţu, şi ca premier dar şi ca lider politic, va putea să finalizeze aceste reforme" spunea ministrul Raluca Turcan la România TV.

