Starea de calamitate, cerută de fermieri. Petre Daea, vehement: Facem ce stabilește legea

Seceta din acest an a afectat culturile agricole, iar fermierii cer cu disperare să fie declarată starea de calamitate în toate zonele unde mai mult de jumătate din suprafețele cultivate sunt afectate. Chiar și așa, ministrul Agriculturii a anunțat că nu se va impune stare de calamitate.

”Nu. În acest moment facem ceea ce stabilește legea, și legea stabilește foarte clar și spune Hotărârea de Guvern în care Ministerul Agriculturii are responsabilitatea gestionării factorilor de risc care înseamnă secetă pedologică”, a declarat Petre Daea.

În încercarea de a mai salva ceea ce a mai rămas din culturile agricole, Petre Daea încearcă să găsească noi soluții:

”Primul obiectiv este acela de a realiza stațiile de pompare, să le echipăm cu mijloace moderne de pornire, practic să le automatizăm, să consume puțin curent electric. Acesta este primul punct. Al doilea este acela de a asigura secțiunea de scurgere, curățând secțiunea de scurgere ale canalelor în așa fel încât apa să se ducă lin spre stațiile de punere sub presiune”, a declarat ministrul Agriculturii.

Petre Daea a făcut o nouă vizită la culturile agricole din țară unde a inspectat mai multe culturi de porumb care au fost compromise de secetă, potrivit B1TV.

”De fiecare dată când am pornit în verificare în teren, am mers însoțit de directorul general de la ANIF - Agenţia Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare -, în așa fel încât să vedem, la fața locului, care sunt măsurile concrete pentru a mări debitul de refulare a fontelor pe care le avem la sursele de apă în așa fel încât să ridicăm nivelul apei pentru a asigura nivele de exploatare pentru a ajunge cât mai multă apă la rădăcina plantei. Ploile nu ne ajută prea mult, regimul acesta de secetă s-a instalat cu forță în România, din nefericire a prins suprafețele care sunt în afara sistemului de irigație, acolo unde nu există o asemenea posibilitate de intervenție. Se cer măsuri concrete în așa fel încât să putem interveni pentru a schimba destinația culturilor în așa fel încât să asigurăm furaje pentru animale și evident, pe suprafețele libere să avem în vedere însămânțarea culturilor pentru că peste puțin timp începe anul agricol 2022-2023”, a mai declarat Petre Daea într-un alt interviu acordat Digi24.

Ce înseamnă stare de calamitate

O stare de calamitate în România înseamnă, pentru fermieri, posibilitatea decontării de către stat a culturilor afectate. Concret, orice cultură distrusă înseamnă obținerea sumelor de bani investite în acea cultură.

Citește și:

Credite cu dobândă de 2% pentru fermieri. Petre Daea a făcut anunţul

Fermierii pot accesa din 20 iulie credite prin Programul "De trei ori subvenţii", cu o dobândă de doar 2%, a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.



"Am luat legătura cu specialiştii din minister, ne-am aşezat la masa de lucru, folosindu-ne timpul pe care-l avem la dispoziţie, să elaborăm un produs care va fi operaţional de săptămâna viitoare. Practic, fermierii se pot duce de pe data de 20 iulie, la CEC şi la Fondul de Garantare a Creditului Rural. Am purces la realizarea unui program pe care îl numim de "De trei ori subvenţii". Ce înseamnă acest lucru? Ştim cu toţii că primim de la Uniunea Europeană subvenţia pe unitatea de suprafaţă. Această subvenţie este sigură şi distribuită la timp, ajunge la fermieri la timp, este folosită de fermieri... Într-un cuvânt, este un sprijin garantat, uniform repartizat, înţelegând uniformitatea legată de procedurile Uniunii Europene care sunt prevăzute şi mecanismele puse în mişcare. Acest sprijin care vine în fiecare an ne-a dat posibilitatea să avem garanţia că acest program are şanse şi este o ancoră de sprijin pentru fermieri binevenită. În ce constă? Fermierul primeşte de la APIA adeverinţă conform căreia prin analiza de la APIA, rapid, imediat, în sistemul pe care l-au pus la punct, poate să vadă ce sumă are fiecare fermier sau mai bine zis ce drepturi au fermierii pentru suprafeţele pe care le cultivă. Evidenţa este foarte clară, suma este cunoscută", a menţionat Daea.



Potrivit ministrului, dobânda practicată pentru creditul acordat prin noul program este de... citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News