Sprint peste generații, în... teniși. Bunicuțele dintr-un sat aleargă să împlinească un "vis de vară" al copiilor. Ancuța Groza: La țară nu se întâmplă nimic. Nu se știe de cinema sau teatru

Asociația "Vatra satului - Săcădate" și-a propus să trezească la viață comunitatea sibiană dintr-un sat aflat la 30 km de Sibiu. Astfel, în urma eforturilor susținute și repetate ale asociației, satul Săcădate s-a îmbogățit cu o casă muzeală restaurată, o bibliotecă de poveste, un teren de fotbal modern, o grădiniță și o sală de sport renovată, precum și cu un parc al copiilor, cel mai recent proiect de succes. Prin derularea proiectului "Vis de vară la țară" de anul acesta, asociația își propune să strângă fonduri suficiente pentru a putea organiza o zi "de vis" pentru cei mici, cu teatru, întreceri sportive, spectacol de magie, dans, voie bună și multă... înghețată.

Bunicuțele satului, "la goană" pentru copiii din sat

Localnicii din Săcădate vor alerga la Maratonul Internațional Sibiu cu o singură misiune: aceea de a aduce în dar copiilor acces la teatru, film și spectacole. “Visul unei nopți de vară la țară” este proiectul pentru care militează anul acesta Asociația Vatra Satului Săcădate.

Astfel, mai multe doamne ușor încărunțite dar cu spirit nemuritor și drag de viață ca-n tinerețe n-au stat prea mult pe gânduri și au și acceptat provocarea: să îmbrace treningul pentru o cauză nobilă.

"Ideea cu acest proiect ne-a venit anul trecut când am înființat parcul din sat. Am făcut, tot așa, o petrecere pentru copii și atunci am invitat o trupă de teatru iar copiii au fost extrem de încântați. Ne-am gândit că a doua oară o să fie, cu siguranță, mai de succes dacă mai venim și cu ceva surprize noi, cum ar fi spectacolul de magie și concursul de Exatlon. Pentru că acolo, la sat, nu se întâmplă nimic. Nu există niciun fel de activitate extrașcolară, nu există noțiunea de cinema, de teatru... copiii nu au ce face în afară de școală. Și da, sunt copii, satul nostru nu este un sat îmbătrânit. Plus că mai sunt copii care locuiesc în Sibiu și vin pe perioada weekendului la bunici" ne-a spus Ancuța Groza, președintele Asociației Vatra Satului - Săcădate.

Ele sunt o parte dintre bunicile (unele chiar și străbunici) care vor alerga pentru copii.





Doamnele de mai sus vor lăsa, preț de o cursă de 3 km și-un pic, toată munca din gospodărie, oalele pe foc și nepoțeii din brațe. Totul pentru o cauză nobilă: să aducă fericire, măcar pentru o zi, în inimile tuturor copilașilor din micul sat din Mărginimea Sibiului.

În pas alergător pentru Viitor

Cine sunt Viitorul? Copiii. Cei în brațele cărora ne punem cu toții speranțele de pe urmă, grijile "de mâine" și, de ce nu, nădejdea pentru schimbare, pentru vremuri mai bune și viață mai ușoară în sat, în țară, în lume.

Ancuța Groza, președintele Asociației "Vatra Satului - Săcădate" a declarat în exclusivitate pentru DC News:

"Noi participăm pentru al cincilea an la maraton, am reușit să înscriem proiectul nostru "Visul unei nopți de vară la țară". Anul acesta alergăm pentru o zi a copilului. Această zi nu e de 1 iunie, de Ziua Copilului, este într-o altă zi pentru că una din condițiile impuse de organizatori a fost ca toate proiectele să se implementeze după data de 1 iulie. Vrem să le oferim copiilor o piesă de teatru, o să avem și un spectacol de magie, concursuri gen Exatlon, muzică, dans, înghețată - deci o să le facem o petrecere și-o zi numai pentru ei, doar că nu va fi în 1 iunie, va fi în 3 august pentru că depindem, de exemplu, și de trupa de teatru care reușește să vină doar atunci.

Ne bucurăm că anul acesta au fost foarte receptive bunicuțele, pentru că organizatorii au introdus o cursă nouă de 3 km, dar este de mers alert, teoretic - se poate termina într-o oră. Este o cursă la care poate participa toată lumea. În fiecare an am avut câte un proiect cu care am participat la Maratonul Sibiului. Dacă, de exemplu, una dintre participante abandonează cursa nu se întâmplă nimic. Nu sunt atât de restrictivi, este un eveniment filantropic gândit să sprijine propria comunitate."

Ce se află dincolo de linia de sosire

"Noi ne-am stabilit un target. Avem nevoie de 8.000 de lei. Alergătorii, în momentul în care se înscriu, plătesc o taxă în funcție de cursă, pentru că sunt curse de la ce de 3km până la cea de 42km (maratonul). 50% din valoarea taxei merge în contul organizatorului și 50% intră în contul nostru, al asociației. Mai sunt și acei susținători, care nu aleargă dar susțin participanții la cursă cu o sumă de bani, fiecare cât dorește. 92% din cât dau ei ajunge în contul nostru. Și așa se strâng banii pentru copilași" a explicat Groza.

Livia Rociu, una dintre sătencele care s-au înscris deja la cursa de 3 km, ne-a mărturisit următoarele: "Sunt bunică și străbunică și m-am hotărât să alerg pentru copiii din Săcădate ca să le facem și lor o zi specială. Nu e greu deloc. E marș. O să rezist, cum să nu? Pentru o așa cauză merită tot efortul. Nu regret o clipă că m-am înscris. O fac pentru comunitatea noastră și o fac cu bucurie".

Șezători ca pe vremuri

În Săcădate, sigurul sat din România cu trei biserici, tradiția încă mai "respiră". Multe dintre obiceiurile străvechi s-au păstrat până în ziua de azi. Un eveniment din ce în ce mai rar, șezătoarea, sau claca - cum îi mai zic localnicii - încă mai strânge lumea din sat laolaltă. E mereu loc de voie bună, povești cu tâlc și bucate alese.

Tot Asociația Vatra Satului Săcădate organizează ocazional și astfel de "seri la povești".

"O să mai avem un proiect foarte frumos, e a doua ediție anul acesta, pentru că am văzut că lumea a fost extrem de receptivă la Noaptea Muzeelor. Noi am numit proiectul "O noapte la Casa Muzeală". Noi avem o Casă Muzeală aici la Săcădate. Am vrut să-l organizăm și noi la sat pentru că ne-am dat seama că oamenii nu vin în satul nostru, și atunci am vrut să-i atragem cu ceva. Anul trecut am făcut un spectacol de șezătoare cu oamenii din sat, le-am oferit oaspeților noștri mâncare, am vizitat și obiective turistice, am avut inclusiv lansare de lampioane.

Anul acesta o să venim cu ceva în plus. O să avem muzică live. Am implicat atât comunitatea română cât și pe cea maghiară. O să participe și tinerii pentru că pe ei vrem să-i încurajăm să nu-și uite tradițiile. Anul acesta o să fie a doua ediție, pe 10 mai" a declarat Ancuța Groza.

