Sorana Cîrstea, eliminată de la Roland Garros

Sorana Cîrstea, locul 26 în clasamentul mondial, a fost eliminată de la Roland Garros de americanca Sloane Stephens, aflată pe poziția 64 în clasamentul fetelor.

Sorana Cîrstea a pierdut în trei seturi, 6-3, 2-6, 0-6. Meciul a ținut aproape două ore.

În turul următor, Stephens o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Camila Osorio (Columbia, locul 66 WTA) și Diane Parry (Franța, locul 97 WTA).

Câți bani a câștigat Simona Halep pentru calificarea în turul doi la Roland Garros

Simona Halep, locul 19 WTA, a trecut, marţi seară, în trei seturi, de Nastasja Mariana Schunk, locul 165 WTA, în primul tur de la Roland Garros.

Fosta campioană de la Roland Garros, titlu câştigat la Paris în 2018, s-a impus cu scorul 6-4, 1-6, 6-1, după o oră şi 50 de minute de joc.

Sportiva din Constanţa l-a avut în tribună pe antrenorul Patrick Mouratoglou.

Adversara Simonei pierduse în ultimul tur al calificărilor, dar a beneficiat de statutul de lucky loser.

În turul următor, pe zgura pariziană, Simona Halep va da peste chinezoaica Qinwen Zheng, 19 ani, locul 74 WTA, care în primul tur a dispus cu 6-3, 6-1 de belgianca Maryna Zanevska.

Simona Halep şi-a asigurat un cec de 84.000 de euro şi 70 de puncte WTA.

Simona Halep a vorbit, recent, despre schimbările aduse de Patrick Mouratoglou în stilul ei de joc. Românca vrea să joace mai agresiv.

„Simt că pot că relaționez foarte bine cu Patrick, are suficientă putere pentru a mă conduce și aveam nevoie de o persoană care să mă îndrume. Nimeni nu se poate compara cu Serena (n.r. Serena Williams) și nu voi face asta. Patrick știe că sunt o persoană diferită, am un stil de joc diferit, am o structură diferită. Ne concentrăm doar asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem pentru a putea deveni cea mai bună versiune a mea. Știu că trebuie să fiu mai agresivă, pentru că tenisul s-a schimbat, din punctul meu de vedere, jucătoarele lovesc mingea cu putere. Anumite jucătoare mă depășeau în momentul în care stăteam departe de linia de baseline. Nu aveam suficientă putere pentru a putea replica. Prin urmare, eram învinsă de puterea pură. Acum, fiind mai agresivă, cred că șansele mele au crescut. Împreună am decis această strategie, am încredere totală în Patrick. Anterior, nu am avut încredere în mine că pot să aplic această strategie în fiecare meci. După ce m-am pregătit timp de o lună la academie, acum este o abordare mai naturală pentru mine. Evident, mai am nevoie de timp, nu voi aplica această tactică în toate meciurile. Dar aceasta este noua abordare", a spus Simona Halep, într-un interviu pentru site-ul WTA.

