Sony va produce mai multe console PS4, după ce producţia de Play Station 5 a fost afectată

Conglomeratul japonez, al cărui joc vedetă PS5 a fost extrem de greu de găsit în stoc încă de la debutul din noiembrie 2020, a transmis partenerilor că va continua şi în 2022 să producă Play Station 4, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Deşi Sony nu a anunţat încă oficial când va fi încheiată producţia consolelor PS4, se pare că planul era ca acest lucru să se întâmple la finalul anului 2021, mai scrie sursa citată.

Conform noii strategii, ar urma să mai fie produse aproximativ 1 milion de console PS4 în 2022, pentru a ridica o parte din presiunea de pe umerii echipei de producţie a PS5. Cifra ar putea fi ajustată în funcţie de cerere. Consolele PS4 folosesc cipuri mai puţin avansate, sunt mai simplu de asamblat şi sunt şi mai ieftine decât PS5.

"Este una dintre cele mai bine vândute console din istorie. Nu aveam planuri să oprim producţia PS4 anul ăsta. Oricum, mereu există această trecere mai dificilă între generaţiile de console", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

PS4, lansat în 2013, s-a vândut în peste 116 milioane de exemplare până acum şi este încă o consolă extrem de populară.

Veşti proaste pentru fanii Play Station. Jocurile de pe PS4 care NU vor merge pe PS5

Problemele de compatibilitate au fost confirmate pe blogul oficial al companiei, în timp ce lista efectivă a fost postată pe Twitter de @nibellion. Jocurile de PS4 pe care nu vei avea cum să le joci pe PlayStation 5 sunt următoarele: DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen și Joe’s Diner.

Ca un detaliu interesant însă, dacă te vei juca jocuri de PlayStation 4 pe PS5, oficialii Sony au confirmat că acestea vor avea parte de un upgrade vizual prin intermediul funcției Game Boost. Similar cu funcția pe care o poți experimenta deja pe PS4 Pro, Game Bost se va reflecta într-un număr sporit de cadre pe secundă și/sau animații mai line in-game. VEZI MAI MULTE AICI

