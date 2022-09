Simona Halep, apărată de rivala Sorana Cîrstea

„Personal, mi s-a întâmplat și mie, deci pot să o înțeleg pe Simona. Am fost și eu în situația ei, mai ales când pierzi un meci la care nu te așteptai și ești extrem de dezamăgită. Este greu din afară să înțelegi câtă muncă se depune și cât te doare în momentul în care nu iese”, a declarat Sorana Cîrstea pentru RTVNY.

„În același timp, normal, înțeleg și partea jurnaliștilor care sunt aici și trebuie să își facă jobul. Cred că este uman, nu trebuie să judecăm pe nimeni. Fiecare gestionează înfrângerile mai bine sau mai rău, depinde de zi. Suntem oameni, nu roboți”, a declarat Sorana Cîrstea.

Mats Wilander: Simona Halep nu mai simte aceeaşi nevoie de a câştiga

Mats Wilander, fost tenismen, actual analist sportiv, a tras concluziile după eliminarea Simonei Halep de la US Open încă din primul tur, în faţa Dariei Snigur.

„Cred că înainte se vedea când era frustrată că nu câștiga vreun meci, dar nu mai e la fel. Nu, nu îi convine când pierde vreun meci, da, continuă să lupte pentru victorii, dar nu mai simte aceeași nevoie de a câștiga. Să câștigi trebuie să fie cel mai important lucru din viața ta atunci când ești pe teren, iar Simonei pare să nu îi fie ușor să facă asta”, a spus Mats Wilander, pentru Eurosport.

Simona Halep, primele declaraţii după eliminarea de la US Open: Îmi pare rău, dar asta este

„Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate... Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine.

Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte", a declarat Simona Halep pentru Eurosport.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de astrologul Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

