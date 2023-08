Sepsi OSK a spus 'adio' cupelor europene cu 'un gust amar'. Liviu Ciobotariu a arătat unde au greșit covăsnenii în meciul cu Bodo/Glimt - Video

'Aş vrea să îmi felicit jucătorii, exceptând primele 25 de minute, pentru parcursul pe care l-am avut în această competiţie. Eu cred că am arătat foarte bine în această competiţie, am demonstrat că suntem o echipă care se poate lupta pentru obţine rezultate pozitive. Din păcate, părăsim această competiţie cu un gust amar pentru că au fost ceva probleme de arbitraj, din punctul meu de vedere.

La golul lui Ştefănescu nu a fost ofsaid şi la golul lui Pellegrino a fost ofsaid cel puţin 1-2 metri. Dar până la urmă important este că ne-am prezentat foarte bine astăzi, am jucat de la egal la egal cu o echipă puternică, foarte bună. Acum ne-a rămas să ne concentrăm pe campionat şi pe Cupa României. Va trebui să ne refacem fizic pentru meciul următor cu UTA. Sunt mândru că antrenez această echipă, înseamnă că suntem o echipă puternică, greu de învins', a declarat Ciobotariu, la conferinţa de presă de după meci.

Tehnicianul spune că jucătorii său au tot dreptul să părăsească Europa Conference League cu capul sus, după partida cu echipa norvegiană.

'Am am început slab jocul, am respectat prea mult adversarul, după care ne-am intrat în ritm, am schimbat şi sistemul de joc şi totul mergea spre bine. Apoi am primit acel gol din penalty, am încercat să revenim, jucătorii au crezut în rezultat şi ne-am luptat până la final. Am părăsit această competiţie cu capul sus', a mai spus Ciobotariu.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a fost eliminată din Europa Conference League la fotbal, după ce a fost învinsă de echipa norvegiană Bodoe/Glimt, cu scorul de 3-2 (2-1, 2-2), după prelungiri, joi seara, pe Stadionul Aspmyra, în manşa secundă a play-off-ului. În prima manşă scorul a fost egal, 2-2.

Fotbalul românesc, fără reprezentantă în grupele cupelor europene în acest sezon. O astfel de situaţie nu s-a mai întâmplat din ediţia 2018-2019

Echipa din Sfântu Gheorghe spune adio cupelor europene după un sezon foarte bun, în care a reuşit cea mai bună evoluţie a sa de până acum, fiind aproape de a scrie istorie şi a ajunge în premieră în grupele unei competiţii continentale. Fotbalul românesc nu va avea nicio reprezentantă în grupele cupelor europene în acest sezon. O astfel de situaţie nu s-a mai întâmplat din ediţia 2018-2019.

Farul Constanţa a ratat calificarea în grupele Europa Conference League la fotbal după ce a fost învinsă de formaţia finlandeză HJK Helsinki cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Helsinki Football Stadium, în manşa secundă a play-off-ului.

După o victorie cu 2-1 la Ovidiu, Farul a făcut un meci slab în Finlanda şi s-a înclinat prin golurile marcat de Bojan Radulovic (20, 70), părăsind competiţia. Jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi au făcut destul de multe greşeli, iar două le-au fost fatale, într-un meci în care au evoluat lent, previzibil, fără vlagă şi inspiraţie.

