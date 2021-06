Senatorul Remus Negoi (USR Constanţa), ZERO venituri în 2020, dar cu donații de 60.000 de lei către partid

Conform declaraţiei de avere, Remus Negoi a încasat primul venit abia în noiembrie 2020, după ce a devenit consilier judeţean în Constanţa. Un venit în valoare de... 1095 lei. În luna decembrie, după ce a fost ales senator, a mai încasat aproape 5000 de lei salariu. Soţia sa a încasat un salariu de 51.000 lei de la SNTFM CFR Marfă SA, dar şi un total de 2400 de lei ca indemnizaţie de operator calculator la alegerile locale şi cele parlamentare. Aceasta a încasat de la Tribunalul Constanţa suma de 2000 de lei pentru expertiză contabilă judiciară, dar şi 3500 de lei pentru servicii de contabilitate de la un PFA pe care îl are.

VEZI AICI DECLARAŢIA COMPLETĂ DE AVERE.

Remus Negoi: Am avut şi bani în casă, vreo 10.000 de euro

Iată ce a spus senatorul USR, după ce a fost întrebat de reporterii DIGI24 care au fost sursele de venit ale familiei în 2020.

Remus Negoi: "Sursele de venit au fost sumele pe care le-am retras, o parte a sumelor împrumutate, 15.000 de lei, salariile soției și alocațiile copiilor".

Reporter: 15.000 de lei înseamnă 1.000 și ceva de lei pe lună.

Eugen Remus Negoi: Exact, exact. Cu banii aceștia am participat la bugetul familiei.

Reporter: Practic, spuneți că ați trăit din banii soției.

Eugen Remus Negoi: Oarecum, să spunem așa.

Reporter: Aproape tot venitul soției a fost donat partidului. Prin urmare, din ce alți bani ați trăit?

Eugen Remus Negoi, senator USR: Ăăă, eu am avut și sume de bani, așa cum are toată lumea în casă, și cu acele sume de bani am reușit să creditez partidul.

Reporter: Câți bani cash spuneți că ați avut în casă?

Eugen Remus Negoi: Aproximativ 10.000 de euro.

Reporter: Cei care v-au împrumutat cu bani sunt cei din organizația dumneavoastră, pe care dumneavoastră i-ați sprijinit să candideze la alegerile locale și parlamentare. Este așa?

Eugen Remus Negoi: Da, așa este. Dar n-aș vrea să facem legătura asta. Nu e ceva... Asta s-a întâmplat peste tot. Nu e ceva de care să nu fiu mândru, sau de care să mă ascund.

Remus Negoi nu deţine clădiri şi nici terenuri, conform declaraţiei de avere publicată pe site-ul Senatului României.