Semnal de la Bruxelles. Nicu Ștefănuță, ales copreședinte al Verzilor în PE: Nu am avut nicio reținere că sunt român

Sursa Foto: @Nicu Stefanuta Facebook

Nicu Ștefănuță a fost ales copreședinte al grupului Verzilor din Parlamentul European. Într-o discuție în exclusivitate cu DC News, europarlamentarul a vorbit despre prioritățile sale în noua funcție.

Europarlamentarul român Nicu Ștefănuță a fost ales copreședinte al grupului Verzilor/Alianței Libere Europene din Parlamentul European, funcție pe care o va exercita alături de eurodeputata germană Terry Reintke. Noul mandat mandat vizează consolidarea politicii social-verzi, apropierea priorităților europene de problemele cotidiene ale cetățenilor și pregătirea pentru alegerile europarlamentare din 2029.

Într-o discuție în exclusivitate cu DC News, noul copreședinte al grupului Verzilor a povestit despre concursul pentru desemnare și atuul său, ce semnificație are această denumire pentru Europa de Est și în ce direcție concretă vrea să ducă politica verzilor în viața cetățenilor români și europeni.

"Am avut voturi din toate regiunile Europei"

"Eu nu am avut nicio reținere că sunt român, chiar dacă celelalte două candidate sunt din țări bine stabilite, din țări cu o tradiție politică verde consolidată. Eu am fost sigur pe mine datorită faptului că am demonstrat ceva ce era greu de crezut. Am reușit în România să fiu ales ca independent, ceea ce multă lume nu credea că este posibil. Sunt bariere foarte mari în România, dar am reușit în ciuda acestor bariere. Cred că acest lucru a devenit atuul meu în concurs. Colegii mei au încredere în capacitatea mea de a face politică și de a face campanie. Ne apropiem de 2028-2029, care sunt imediat după ușă, și trebuie să ne pregătim de campanie, pentru a recâștiga Parlamentul European. Parlamentul European, în momentul acesta, este foarte mult de dreapta și extremă dreaptă. Are consecințe mari asupra voturilor pe care le dăm. Mai mult, am avut o candidatură unificatoare. Nu am avut voturi doar dintr-o regiune sau alta. Dimpotrivă, am avut voturi din toate regiunile Europei, ceea ce este un lucru bun pentru un grup politic.

"O semnificație aparte pentru Europa de Est"

Ceea ce s-a întâmplat are o semnificație aparte pentru Europa de Est. A spus-o și cealaltă copreședintă, doamna Terry Reintke din Germania, că este un semnal. E un semnal că verzii vor să deschidă porțile pentru alte națiuni, pentru țări în care nu erau prezenți de obicei, state din est precum România, Ungaria, Polonia și altele. Trebuie să recuperăm, totodată, locurile în țările în care am pierdut, precum Islanda, Portugalia și Franța. Ca importanță, este a doua oară când un român conduce un grup politic din Parlamentul European. Primul a fost domnul Dacian Cioloș. Dânsul a condus grupul Renew. Semnificația este foarte mare, pentru că este una dintre cele mai importante funcții din aparatul european. Intenționez să fac foarte multe lucruri pentru români, pentru tineri, pentru oamenii care se chinuie cu costul vieții, criza locuințelor, criza climatică, și în același timp pentru toți europenii. Nu este un loc de muncă doar românesc.

Politica verde și socialul nu pot fi separate: "Este vorba de o ieftinire și o ușurare a vieții și a costurilor"

Verde și socialul sunt mereu interconectate. Ele nu pot fi separate, din punctul meu de vedere. Trebuie să meargă împreună. De exemplu, în criza energetică, românul este copleșit de prețuri la pompă, la încălzire, electricitate și altele. Noi deja avem regenerabile care sunt mai ieftine decât gazul în cel mai ieftin moment al lui. Gazul a fost cel mai ieftin în 2018 și deja regenerabilele sunt mai ieftine decât era gazul atunci. Este vorba de o ieftinire și o ușurare a vieții și a costurilor. Vrem o ușurare a vieții oamenilor. Nu e numai despre ideologie verde, așa cum spun mulți oameni care nu văd viitorul. Cu ce ne mai ajută astăzi că depindem de benzină și motorină când ele au ajuns la peste 10 lei? Cu ce ne ajută faptul că încălzim apartamentele cu gaz natural care ne costă foarte mult? Putem să ne gândim la mecanisme de încălzire mai ieftine, mai moderne, în care să investim. Toate aceste măsuri sunt sociale, sunt despre ieftinirea și ușurarea vieții oamenilor, nu sunt 'doar ideologie de Bruxelles' așa cum spune extrema dreaptă", a explicat Nicu Ștefănuță, copreședinte al grupului Verzilor din Parlamentul European.

Comunicat oficial

"Nicu Ștefănuță a fost ales copreședinte al grupului Verzilor/Alianței Libere Europene din Parlamentul European. Europarlamentarul român, care deține și funcția de vicepreședinte al Parlamentului European, va conduce grupul împreună cu europarlamentara germană Terry Reintke.

Ștefănuță a câștigat într-o competiție cu europarlamentarele Sara Matthieu, din Belgia, și Isabella Lövin, din Suedia, două țări cu o tradiție politică verde consolidată și cu experiență de participare a partidelor verzi la guvernare. Ales în Parlamentul European ca independent, el a candidat fără sprijinul unui partid verde național cu o infrastructură comparabilă.

O victorie construită prin dialog

În spatele rezultatului se află un proces de construire a încrederii: discuții cu colegii, ascultarea priorităților acestora și formularea unei direcții politice în care perspectivele diferitelor delegații să se regăsească.

Într-o alegere internă, candidații sunt evaluați de oameni care cunosc direct exigențele mandatului european. Dincolo de platformă, contează capacitatea de a negocia, de a construi acorduri și de a reprezenta întregul grup. Alegerea lui Ștefănuță exprimă încrederea colegilor în capacitatea sa de a îndeplini această responsabilitate.

Victoria are și o semnificație pentru reprezentarea Europei de Est. Experiența de a construi sprijin pentru politica socială-verde într-o țară unde aceasta dispune de puține structuri consolidate devine o resursă pentru conducerea unui grup european.

Politica socială-verde, mai aproape de viața oamenilor

Ambiția politică a lui Nicu Ștefănuță este ca Verzii să conecteze mai clar obiectivele europene cu preocupările cotidiene ale cetățenilor: costul vieții, accesul la locuințe, sănătatea, educația și perspectivele tinerilor.

Această abordare presupune explicarea tranziției ecologice prin beneficiile concrete pe care trebuie să le aducă: facturi suportabile, aer mai curat, transport accesibil și locuri de muncă de viitor. Credibilitatea politicii verzi depinde de capacitatea sa de a răspunde nesiguranței economice și de a distribui echitabil costurile schimbării.

În fața ascensiunii extremei drepte, direcția propusă de Ștefănuță pune accent pe recâștigarea încrederii oamenilor prin soluții relevante pentru viața lor și prin apărarea drepturilor și libertăților democratice.

Ambiția pentru alegerile europene din 2029

Mandatul are și o miză electorală: pregătirea Verzilor pentru alegerile europarlamentare din 2029. Ambiția lui Nicu Ștefănuță este de a extinde sprijinul pentru politica socială verde, inclusiv în Europa de Est, și de a ajunge la oameni care astăzi nu se simt reprezentați de aceasta.

Pentru a câștiga această încredere, Verzii trebuie să demonstreze că pot răspunde atât crizei climatice, cât și presiunilor din viața de zi cu zi. Rezultatul din 2029 se construiește prin munca politică de acum: prezență în comunități, dialog dincolo de electoratul tradițional și soluții ale căror efecte oamenii le pot simți.

Noul mandat presupune transformarea încrederii primite într-o capacitate comună de acțiune: coordonarea priorităților grupului, construirea de alianțe în Parlamentul European și obținerea unor rezultate pe care cetățenii să le poată recunoaște în propria viață", potrivit unui comunicat oficial.