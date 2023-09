Selecţionerul Kosovo, înaintea meciului cu România din preliminariile EURO 2024: De asta avem nevoie!

'Cunosc foarte bine tradiţia fotbalului românesc, am văzut foarte multe meciuri. Există o cultură a fotbalului aici şi asta este foarte important. Dar în fotbal nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Contează foarte mult cum joci tu. Este adevărat, e important şi cum joacă adversarul, dar mai important este cum joci tu.

'Când joci împotriva unor jucători tehnici ai nevoie de multă disciplină pentru că altfel în fiecare secundă poţi avea probleme'

Cultura fotbalului aici este la nivel ridicat, echipa naţională a avut multă experienţă, cu mulţi jucători tehnici de-a lungul istoriei. Când joci împotriva unor jucători tehnici ai nevoie de multă disciplină pentru că altfel în fiecare secundă poţi avea probleme', a declarat Gliha.

Tehnicianul sloven a precizat că există o presiune a rezultatului tot timpul şi că nu este diferită situaţia în care se găseşte echipa sa în acest moment.

'Mâine mă aştept să facem tot ceea ce ţine de noi să câştigăm acest meci, trebuie să fim pozitivi. Acelaşi lucru l-am spus şi înaintea meciului cu Elveţia. Tot timpul suntem sub presiune, nu doar la acest meci, am venit aici să obţinem lucruri bune, altfel, tot timpul în viaţă eşti sub presiune. Nu avem o strategie privind calificarea, important este ce facem în următoarele cinci meciuri. Pentru mine nu asta e important, ci să fim concentraţi tot timpul. Dacă ai aşteptări este posibil să fii dezamăgit şi atunci s-ar putea să ai o problemă. Să joci fotbal şi să dai tot ce poţi pe teren, asta este cel mai important', a mai spus Primoz Gliha.

'Noi trebuie să fim concentraţi pentru că România este o echipă bună'

Jucătorul Mergim Vojvoda a afirmat că România are în componenţă jucători valoroşi, dar mai important este ca echipa sa să fie concentrată asupra propriului joc.

'Cunosc câţiva jucători români, cum ar fi Drăguşin sau Răzvan Marin, dar nu vreau să intru prea mult în detalii. Noi trebuie să fim concentraţi pentru că România este o echipă bună, nu contează foarte mult unde evoluează jucătorii lor. Noi trebuie să rămânem concentraţi pe jocul nostru. Chiar dacă stadionul va fi plin, pentru orice jucător există o motivaţie mai mare atunci când joacă în faţa unor suporteri numeroşi, deci nu cred că este o problemă asta', a declarat Vojvoda, fundaş legitimat la Torino FC.

'Dacă România acceptă sau nu acest lucru nu este o problemă pentru noi...'

El a comentat şi posibilele reacţii politice ale suporterilor români la meciul de pe Arena Naţională: 'Uitaţi-vă la această emblemă, nu este nimic legat de Serbia, este emblema Kosovo. Noi suntem din Kosovo şi spunem asta tuturor. Dacă România acceptă sau nu acest lucru nu este o problemă pentru noi, pentru că noi ştim cine suntem, suntem născuţi din război şi suntem mai puternici decât frica'.

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni, marţi, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, reprezentativa Kosovo, în preliminariile Campionatului European din 2024, din Germania.

După 5 jocuri, România se află pe poziţia a 2-a în clasamentul Grupei I, cu 9 puncte, la 2 puncte distanţă de liderul Elveţia. Locul 3 este ocupat de Israel, cu 8 puncte, pe 4 şi 5 se află Belarus şi Kosovo, cu câte 4 puncte, iar ultima poziţie este ocupată de Andorra, cu 2 puncte.

